Stranger Things 5 não terá novos monstros – e criadores explicam o motivo

Stranger Things já apresentou uma variedade de monstros assustadores ao longo de quatro temporadas. Para a quinta e última, porém, os criadores Matt e Ross Duffer decidiram que introduzir novas criaturas seria um passo além do necessário. Com tantos elementos narrativos para trabalhar na reta final, eles optaram por focar nos seres que já fazem parte da mitologia da série.

Segundo os criadores, a 5ª temporada já conta com novos rostos no elenco – incluindo ninguém menos que a ícone dos anos 80 Linda Hamilton – e adicionar mais criaturas poderia transformar a narrativa em algo excessivamente carregado.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Matt Duffer foi direto ao ser questionado sobre possíveis criaturas inéditas:

“Não, acho que não. Conversamos sobre isso, mas grande parte desta temporada trata de retornar às anteriores, e não queríamos sobrecarregar com novos monstros. Conforme trabalhamos na temporada, pensamos: ‘Vamos nos divertir com o que já estabelecemos.’”

Ross Duffer comparou a abordagem ao salto entre Alien e Aliens:

“É mais como pegar o que já fizemos e amplificar, como Cameron fez de Alien para Aliens. É assim que vemos esta temporada.”

Sobre Stranger Things 5

A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.

Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.

O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

