Stranger Things 5: 7 mistérios que o Volume 1 não respondeu

Quando Stranger Things 5 estreou, a promessa era clara: respostas. Mas, para a surpresa de muita gente, e aí está o charme desse universo criado pelos irmãos Duffer, o Volume 1 não resolveu quase nada. Pelo contrário: levantou novas dúvidas, reacendeu teorias antigas e colocou vários personagens em situações ainda mais estranhas.

E, sério, quem está pronto para esperar até dezembro? A seguir, mergulhamos nos 7 maiores mistérios deixados pelos quatro primeiros episódios, aqueles que todo fã percebeu, mas o Volume 1 não explicou por completo.

Afinal, o que Henry quer com as crianças desaparecidas?

Os primeiros episódios deixam claro que Henry está sequestrando crianças de novo, começando por Holly Wheeler. O mais intrigante é como ele se aproxima dela, usando música, objetos afetivos e uma sensação distorcida de segurança. Mas qual é a intenção real?

Stranger Things já mostrou que Henry gosta de manipular mentes jovens, mas agora parece que ele está construindo algo maior. Uma colmeia? Um grupo conectado? Um reflexo vivo de si mesmo?

Como Holly foi parar naquela casa recriada e por que age como se tudo fosse normal? Isso abre espaço para uma pergunta ainda pior: quem mais pode estar lá?

Onde exatamente ele as mantém e por que aquele lugar parece tão familiar?

A visão de Will, aquela em que Holly aparece presa a uma estrutura orgânica, revela duas coisas:

Henry controla completamente esse ambiente; O lugar não é o Mundo Invertido clássico, mas também não é o mundo real.

Muitos fãs enxergam ali uma ligação com a casa dos Creel ou com o laboratório visto de forma distorcida. Mas, se esse Volume 1 revisita a primeira temporada de propósito, pode ser que Henry esteja recriando eventos do início da série à sua própria maneira.

Que diabos é aquela parede de carne que cerca o Mundo Invertido?

A tal “parede de carne” já virou uma das imagens mais nojentas e intrigantes da temporada. Ela envolve o Mundo Invertido como uma membrana viva, cheia de veias, fluidos e aqueles sacos orgânicos iguais aos que Henry ligou em Will lá atrás.

Mas o mais estranho não é o visual: é o comportamento. Por que ela aparece tanto no Volume 1? Por que existe também ao redor do Laboratório de Hawkins no mundo normal?

E o que ela está escondendo… ou protegendo? A doutora Kay analisando o material indica que o governo sabe mais do que admite. Se até o tenente Akers tentou “testar” a parede (da pior maneira possível), é porque eles fazem ideia do poder daquilo.

Como Vecna manipula música e o que isso muda sobre sua força?

Henry sempre teve domínio sobre memórias, mas usar música como isca leva isso para outro nível. A cena em que ele atrai Holly com “I Think We’re Alone Now” prova que ele consegue alterar percepções, memórias e até sons reais.

Lembra de quando a música salvou Max na 4ª temporada? Agora isso pode ter mudado totalmente. Se Vecna controla música ou se o Devorador de Mentes faz isso, será que ainda existe “canção de proteção”? A mudança repentina da trilha na mente da Max lá no Baile da Neve já era um sinal dessa manipulação.

Onde Eleven escondeu Max e por que Henry teme tanto esse lugar?

Max está viva, mas presa nas memórias de Henry. Um espaço paralelo que lembra desertos e cavernas, parecido demais com o ambiente que originou os poderes dele. Henry se recusa a entrar ali. Isso revela algo gigantesco: aquele local está ligado ao trauma e ao nascimento da sua forma monstruosa.

É simbólico imaginar Max refugiada exatamente no território que deu origem ao inimigo que quase a matou. Mas por que Eleven a enviaria para lá?

Para protegê-la? Para ressuscitá-la? Para escondê-la?

E se Max conseguir alterar memórias dentro desse espaço proibido, quem garante que ela não seja a peça chave para derrotar Henry no Volume 2?

O que realmente Will pode fazer e por que seus poderes são diferentes dos de Eleven?

O final do Episódio 4 mostra um Will completamente novo. Ele deixa de ser alvo e assume controle sobre sua conexão com Henry, derrotando Demogorgons como se fossem marionetes presas a sua mente.

Mas sua habilidade é sombria. Não é telecinese pura. É algo psíquico, profundo, ligado diretamente à Mente Colmeia, como se ele acessasse o sistema interno das criaturas.

É assustador e promissor. E, se Will faz isso sem treinamento, imagine quando entender o alcance real de seus poderes?

Will vai confessar seus sentimentos por Mike e isso pode abalar o grupo?

A tensão entre os dois vem crescendo desde a 4ª temporada. No fim do Episódio 4, a troca de confiança deixa tudo ainda mais evidente. Robin percebe. O público percebe. Mike, talvez esteja começando a perceber.

Mas como isso vai afetar o grupo, e o próprio Will, num momento em que o mundo pode acabar? Será que ele vai abrir o jogo? E, principalmente: como Mike reagiria?

Quem é o verdadeiro comandante: Henry ou Devorador de Mentes?

A grande dúvida permanece: quem está no controle? Henry moldou as partículas do Devorador de Mentes em forma de aranha, mas será que ele é realmente o líder? Ou só acredita nisso?

A ausência da Mente Colmeia no Volume 1 parece proposital, como se algo ainda maior estivesse sendo preparado. E se ela estiver deixando Henry achar que manda, apenas para virar o jogo no momento final?

A 5 temporada de Stranger Things – Volume 1 está disponível na Netflix.

