Pelo Prisma do Amor: Do mesmo estúdio de Attack On Titan, conheça o novo anime da Netflix
Clique aqui e escute a matéria
A Netflix divulgou a primeira prévia de Pelo Prisma do Amor, novo anime que chama atenção principalmente por sua criadora: Yoko Kamio, autora do clássico mangá Boys Over Flowers (Hana Yori Dango). Confira o trailer no final da matéria e a seguir as principais informações sobre o anime.
Do que se trata
A série apresenta um drama ambientado na Londres do início do século XX. A protagonista é Lili Ichijoin, uma jovem japonesa que sonha em se tornar uma grande pintora. Para isso, ela se muda para a prestigiada academia de artes Saint Thomas, mas não sem antes fazer uma promessa ousada aos pais: se não conquistar o primeiro lugar da escola em seis meses, voltará para casa.
No novo ambiente, Lili logo se envolve em uma rivalidade com Kit Church, herdeiro da aristocracia inglesa e considerado um gênio da pintura, embora seja constantemente envolvido em confusões. Aos poucos, a determinação da jovem japonesa passa a chamar a atenção dele, abrindo caminho para um romance.
Yoko Kamio compartilhou uma mensagem sobre a obra, destacando o espírito de esperança que deseja transmitir:
“Em um mundo onde se tornou difícil falar de sonhos e esperanças, onde o cotidiano que considerávamos garantido deixou de ser algo natural, espero que esta obra possa ser uma luz a todos que assistirem.”
O elenco de vozes conta com Atsumi Tanezaki (Anya de SPY x FAMILY) como Lili, e Koki Uchiyama (Tomura Shigaraki de My Hero Academia) como Kit.
A animação está a cargo do WIT STUDIO (Attack on Titan, SPY x FAMILY) e terá 20 episódios dirigidos por Kazuto Nakazawa (B: The Beginning), ao lado de Tetsuya Takahashi e Saki Fujii – que escreve os roteiros em parceria com a própria Kamio.
Quando estreia
Pelo Prisma do Amor tem estreia marcada para 15 de janeiro de 2026 na Netflix.