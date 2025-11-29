Pelo Prisma do Amor: Do mesmo estúdio de Attack On Titan, conheça o novo anime da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix divulgou a primeira prévia de Pelo Prisma do Amor, novo anime que chama atenção principalmente por sua criadora: Yoko Kamio, autora do clássico mangá Boys Over Flowers (Hana Yori Dango). Confira o trailer no final da matéria e a seguir as principais informações sobre o anime.

Do que se trata

A série apresenta um drama ambientado na Londres do início do século XX. A protagonista é Lili Ichijoin, uma jovem japonesa que sonha em se tornar uma grande pintora. Para isso, ela se muda para a prestigiada academia de artes Saint Thomas, mas não sem antes fazer uma promessa ousada aos pais: se não conquistar o primeiro lugar da escola em seis meses, voltará para casa.

No novo ambiente, Lili logo se envolve em uma rivalidade com Kit Church, herdeiro da aristocracia inglesa e considerado um gênio da pintura, embora seja constantemente envolvido em confusões. Aos poucos, a determinação da jovem japonesa passa a chamar a atenção dele, abrindo caminho para um romance.

Yoko Kamio compartilhou uma mensagem sobre a obra, destacando o espírito de esperança que deseja transmitir:

"Em um mundo onde se tornou difícil falar de sonhos e esperanças, onde o cotidiano que considerávamos garantido deixou de ser algo natural, espero que esta obra possa ser uma luz a todos que assistirem."

O elenco de vozes conta com Atsumi Tanezaki (Anya de SPY x FAMILY) como Lili, e Koki Uchiyama (Tomura Shigaraki de My Hero Academia) como Kit.

A animação está a cargo do WIT STUDIO (Attack on Titan, SPY x FAMILY) e terá 20 episódios dirigidos por Kazuto Nakazawa (B: The Beginning), ao lado de Tetsuya Takahashi e Saki Fujii – que escreve os roteiros em parceria com a própria Kamio.

Quando estreia

Pelo Prisma do Amor tem estreia marcada para 15 de janeiro de 2026 na Netflix.

Trailer: