Os salários impressionantes que atores receberam para Stranger Things 5
Após o lançamento do Volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things, novos detalhes sobre os bastidores da produção revelam como o elenco da série foi dividido em diferentes faixas salariais para a temporada final. Segundo o site Puck, os atores foram separados em quatro grupos, com valores que reforçam o peso narrativo e comercial de cada nome dentro da franquia da Netflix.
No topo da lista estão Winona Ryder (Joyce) e David Harbour (Jim Hopper), únicos integrantes do Grupo 1, com salários que chegam a US$ 9,5 milhões. Os dois são os principais representantes adultos da série e, desde o início, figuram entre os pilares dramáticos da trama.
Os demais salários
Logo abaixo aparece o Grupo 2, com remuneração na casa dos US$ 7 milhões. Nele estão os quatro protagonistas mirins que acompanharam o público desde 2016 – Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will) e Finn Wolfhard (Mike) – além de Sadie Sink, que se consolidou como uma das figuras centrais após o destaque avassalador da personagem Max na quarta temporada.
O Grupo 3, com ganhos estimados em US$ 6 milhões, reúne nomes igualmente queridos pelo público e importantes para o encerramento da história: Joe Keery (Steve), Natalia Dyer (Nancy), Maya Hawke (Robin) e Charlie Heaton (Jonathan). A faixa representa o núcleo jovem-adulto da trama, que cresceu de forma significativa ao longo das temporadas.
O Grupo 4 inclui os demais membros do elenco, mas com uma observação relevante: Millie Bobby Brown (Eleven), apesar de não aparecer nos grupos acima, não está na faixa mais baixa. A intérprete de Eleven possui um contrato separado e milionário diretamente com a Netflix, que envolve não apenas a série, mas outros projetos do estúdio – entre eles a franquia Enola Holmes.
Os valores garantem a presença dos atores em todos os oito episódios da quinta temporada, que encerra a saga de Hawkins. Embora expressivos, os salários não superam alguns dos maiores cachês já registrados na TV norte-americana.
Charlie Sheen, por exemplo, recebeu até US$ 1,8 milhão por episódio em Two and a Half Men, enquanto o elenco principal de The Big Bang Theory chegou a ganhar US$ 900 mil por capítulo na sua última temporada.
O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.
