O filme de ação insano que virou nº 1 na Netflix
Onda de Violência, novo filme de ação da Netflix, estreou na plataforma nesta sexta-feira (28) e rapidamente ocupou a primeira posição do Top 10 de filmes do streaming.
O longa coloca o público dentro de uma noite insana e imprevisível: Pete Strykyr, interpretado por Michael Jai White, é um assassino de elite que resolve buscar equilíbrio emocional e passa a frequentar reuniões de autoajuda. Mas isso basta para despertar suspeitas: seu chefe e o resto da organização interpretam sua escolha como um sinal de deslealdade. De repente, Pete se transforma de executor contratado a alvo e é caçado por uma galeria de matadores profissionais.
O filme prende desde o início com sua premissa simples e eficaz: um homem acostumado à violência tenta mudar de vida, e descobre que, muitas vezes, não há escapatória. A partir desse ponto, a trama se desenrola como uma corrida frenética por sobrevivência, com embates brutais, reviravoltas e humor ácido.
O que esperar de Onda de Violência
Oprotagonista – que na verdade é anti-herói – é vivido por White, cuja presença física e carisma dão peso à narrativa. Mesmo com críticas de que ele não se move com a mesma leveza de antes, muitos dos confrontos ainda vêm com coreografias interessantes e eficientes.
Para quem gosta de ação crua e direta, Onda de Violência entrega tiroteios, pancadaria e perseguições, que se misturam com doses de humor e ironia, em um clima de filme de ação dos anos 80/90.
A duração de 1h29min torna a experiência enxuta e efetiva: sem enrolações ou subtramas excessivas, o foco permanece em Pete e sua luta desigual para sobreviver à própria profissão.
O elenco de apoio, com nomes como Aimee Stolte, Dawn Olivieri e Aleks Paunovic, ajuda a dar vida a um submundo violento, cheio de indivíduos moralmente dúbios, o que acrescenta camadas à trama e evita que ela seja apenas pancadaria e barulho.
Para quem curte filmes de ação híbridos – com pitadas de humor negro, absurdos e carnificina estilizada – Onda de Violência é uma aposta que vale a pena: ele não inovará o gênero, mas entrega o que promete com energia, irreverência e ritmo.
Se você está procurando algo para assistir nas próximas noites e não se importa com sangue, tiros e vingança, Onda de Violência deve estar no topo da lista.