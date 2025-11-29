Maxton Hall vai ter 3ª temporada no Prime Video?
Quando Maxton Hall – O Mundo Entre Nós chegou ao Prime Video em 2024, ninguém imaginava que uma série alemã iria virar febre mundial. Agora, com a segunda temporada completa já disponível, a pergunta é inevitável: vem aí uma 3ª temporada para Ruby e James?
O sucesso que ninguém viu chegando
A história de Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) e James Beaufort (Damian Hardung) parecia mais uma daquelas tramas adolescentes de “inimigos que viram amantes”. Só que Maxton Hall fez tudo com um charme inesperado, trilha envolvente e química absurda.
Em pouco tempo, virou a série internacional mais assistida da história do Prime Video, ultrapassando produções bilionárias. E não é para menos: o público mergulhou de cabeça nesse universo de segredos, poder e paixões proibidas.
A 2ª temporada entrega novas emoções e o luto de James pela morte da mãe. O tom está mais intenso, com os dois tentando entender se o amor sobrevive quando o mundo desaba. Mas… será esse o fim da linha?
A boa notícia que os fãs esperavam
Pois é, quem apostava num final trágico pode respirar aliviado. O Prime Video confirmou oficialmente a 3ª temporada de Maxton Hall ainda em junho de 2025, meses antes mesmo do lançamento da segunda. Sim, a renovação veio com antecedência e pegou muita gente de surpresa.
Segundo Christoph Schneider, diretor do Prime Video Alemanha e Áustria, a série foi um fenômeno raro: “Tínhamos uma grande história, atores incríveis e uma produção que virou um unicórnio. A boa notícia é que teremos três temporadas.”
Ou seja, o plano sempre foi encerrar a jornada de Ruby e James com três capítulos, assim como a trilogia literária da autora Mona Kasten. Mas será que o terceiro ato já está pronto?
As pistas sobre as filmagens da 3ª temporada
Oficialmente, o Prime Video ainda não divulgou uma data de estreia. Porém, há indícios de que as gravações da nova temporada já foram concluídas ou estão bem encaminhadas.
Um portal alemão noticiou no dia 4 de novembro que as filmagens teriam sido finalizadas semanas antes, especialmente em Marienburg, o castelo que serve como cenário da escola Maxton Hall. No entanto, o estúdio ainda não confirmou.
Fãs atentos encontraram uma vaga de produção publicada pela UFA Fiction, a empresa responsável pela série. O detalhe curioso? Dizia que as filmagens de uma produção “não identificada” aconteceriam entre agosto e novembro de 2025, em Berlim e Potsdam. Coincidência? Difícil acreditar.
O que esperar da 3ª temporada
No final da 2ª temporada, Ruby ficou completamente arrasada após ser impedida de fazer suas provas por causa de sua suspensão, o que destruiu seu sonho de estudar em Oxford.
Uma foto havia surgido mostrando ela com Sutton (o professor que engravidou Lydia) na festa de boas-vindas – um momento que, como ela insistiu corretamente, foi “uma situação completamente inofensiva”. Mas seus protestos foram ignorados.
Embora Sutton tenha sido preso, ele ainda escolheu arrastar Ruby para o escândalo, deixando seu futuro por um fio enquanto ela desabava nos braços de James.
O Prime Video ainda não divulgou uma sinopse oficial da 3ª temporada, mas já temos o resumo do terceiro livro de Kasten, e ele nos dá uma boa ideia do que está por vir, incluindo o relacionamento de Ruby e James sendo levado ao limite mais uma vez. Confira a seguir:
“Ruby está em choque: seu pior pesadelo se tornou realidade, e agora Oxford e todos os seus sonhos, que finalmente pareciam ao seu alcance, estão em risco”, diz o texto.
“O pior de tudo é que tudo aponta para James como o responsável, mesmo depois de tudo que eles passaram juntos. Ruby achava que tinha conhecido o verdadeiro James – aquele que tem seus próprios sonhos, que a faz rir e faz seu coração disparar com um único olhar.
“No entanto, após uma briga explosiva entre os dois, eles descobrem uma verdade terrível.
“Juntos, Ruby luta para se formar, enquanto James tenta limpar seu nome na escola. Mas isso significa que James deve mais uma vez confrontar seu pai e as expectativas colocadas sobre ele.
“E apesar de tudo, James ainda corre o risco de desmoronar sob o peso das obrigações familiares. Ruby e James precisam se perguntar se seus mundos são simplesmente diferentes demais ou se finalmente poderão encontrar o caminho de volta um para o outro.”
As duas temporadas de Maxton Hall – O Mundo Entre Nós estão disponíveis no Prime Video.
