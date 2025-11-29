Hotel Hazbin: Criadora revela o grande vilão da 3ª temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hotel Hazbin encerrou recentemente sua segunda temporada no Prime Video, mas essa está longe de ser a última etapa da jornada de Charlie Morningstar para redimir os habitantes do submundo.

Com Vox derrotado e os protagonistas em pontos bem diferentes de onde começaram, a criadora Vivienne Medrano já está de olho no futuro da série. Embora ainda não tenha revelado quando a terceira temporada deve chegar, ela confirmou que vem preparando terreno para que um rosto familiar assuma o papel de vilão.

Em entrevista ao Polygon, Medrano começou falando que a terceira temporada é sua parte favorita da história até agora, e alertou que os fãs podem esperar uma carga emocional intensa nos próximos episódios.

“Tenho sido bem aberta ao dizer que é minha parte favorita da história. Então estou animada para que as pessoas vejam uma temporada realmente emocional, de muitas maneiras. É a temporada mais romântica, o que eu amo como escritora de romances. Eu adoro o drama, a angústia, as reviravoltas da terceira temporada.”

A criadora também praticamente confirmou que Alastor, o Demônio do Rádio, deve assumir um papel mais antagonista no novo ano. Embora o personagem vestido de vermelho tenha estado do lado de Charlie até aqui, ele sempre atuou mais como um anti-herói que busca entretenimento próprio do que como alguém realmente comprometido com a missão dela. Medrano reforçou:

“Estou animada para que as pessoas vejam um personagem que construímos – não vou dizer quem, só para garantir, mas acho que as pessoas saberão ao final desta temporada de quem estou falando. Um personagem que foi tratado como um rosto amigável, ou um anti-herói, alguém do lado certo nas duas primeiras temporadas, assumindo um papel de vilão. E ver a nuance e a motivação real por trás de um personagem ardiloso e trapaceiro, que tem sua própria agenda muito mais sinistra na terceira temporada. Ver esse arco ganhar forma e observar essa dinâmica é algo que me deixa muito animada.”

Tudo sobre Hotel Hazbin

A série animada acompanha Charlie Morningstar, filha de Lucifer, que vive no Inferno e acredita que é possível redimir almas condenadas. Ao invés de aceitar o ciclo eterno de violência e punição, ela cria o Hotel Hazbin, um projeto ambicioso que pretende transformar demônios e pecadores em versões melhores de si mesmos – e, quem sabe, enviá-los ao Paraíso um dia.

Ao lado de sua namorada e parceira Vaggie, Charlie tenta provar que sua iniciativa pode funcionar, mesmo sendo alvo de descrença, zombaria e resistência de grande parte da comunidade demoníaca. O primeiro hóspede fixo do hotel é Angel Dust, um demônio aranha envolvido em escândalos, vícios e problemas com o crime organizado do Inferno.

Enquanto tenta fazer seu projeto prosperar, Charlie precisa lidar com figuras poderosas do submundo, como o enigmático Alastor, o Demônio do Rádio, que oferece ajuda ao hotel, mas cujas intenções permanecem misteriosas e potencialmente perigosas.

As duas temporadas de Hotel Hazbin estão disponíveis no Prime Video. A série já foi renovada para a terceira e quarta temporadas.

