Gostou de Maxton Hall? Veja 7 séries parecidas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Maxton Hall: O Mundo Entre Nós é uma série de drama romântico adolescente criada por Daphne Ferraro. Baseada no romance homônimo de Mona Kasten, a produção do Prime Video acompanha Ruby, uma estudante bolsista que frequenta o prestigiado colégio particular Maxton Hall.

Tudo muda quando Ruby testemunha um segredo explosivo envolvendo James Beaufort, o garoto mais influente da escola. A partir daí, os dois passam a ter seus destinos entrelaçados em uma história que combina intriga, tensão emocional e romance.

Se você gostou do clima de segredos, poder e paixão de Maxton Hall, há várias séries parecidas que também exploram os altos e baixos da juventude em colégios de elite. Confira a seguir sete séries com temática similar.

Segundas Intenções – Prime Video

Segundas Intenções é uma série de drama adolescente criada por Phoebe Fisher e Sara Goodman. Baseada no filme homônimo de 1999, dirigido por Roger Kumble, a produção do Prime Video traz uma nova geração de personagens movidos por ambição, desejo e manipulação.

A trama gira em torno dos meio-irmãos Lucien e Caroline, que estão no topo da hierarquia social em um colégio de elite. Quando um incidente grave coloca em risco o poder e a reputação da dupla, Caroline desafia o irmão a seduzir a dedicada filha do vice-presidente dos Estados Unidos, dando início a um perigoso jogo de sedução e vingança.

Young Royals – Netflix

Young Royals é uma série sueca de drama romântico adolescente criada por Lisa Ambjörn, Lars Beckung e Camilla Holter. A produção da Netflix se passa em um colégio interno de elite fictício e acompanha o jovem príncipe Wilhelm da Suécia, que tenta se adaptar à vida escolar longe das obrigações reais.

Tudo muda quando ele conhece Simon Eriksson, um estudante comum, com quem desenvolve um relacionamento inesperado e intenso. Entre deveres reais, segredos e o desejo de viver um amor livre, Wilhelm precisa escolher entre seguir o coração ou as expectativas da coroa.

Gossip Girl – Netflix

Gossip Girl é uma série de drama adolescente criada por Josh Schwartz e Stephanie Savage. Inspirada na série de livros homônima da autora Cecily von Ziegesar, a produção da emissora The CW se passa em um colégio de elite de Nova York e acompanha um grupo de estudantes com vidas luxuosas – e repletas de intrigas.

Entre amores proibidos, rivalidades e traições, esses jovens precisam lidar com um inimigo em comum: Gossip Girl, uma misteriosa blogueira que expõe todos os seus segredos mais íntimos para o mundo ver.

Elite – Netflix

Elite é uma série espanhola de drama adolescente criada por Carlos Montero e Darío Madrona. A produção da Netflix traz todos os elementos que os fãs de Maxton Hall adoram: romances intensos, disputas de poder e segredos perigosos.

A trama segue três estudantes de classe média que conseguem bolsas para estudar em uma escola particular exclusiva. Lá, o contraste entre eles e os colegas ricos rapidamente gera tensões, culminando em um misterioso assassinato que transforma a vida de todos.

Cruel Summer – Prime Video

Cruel Summer é uma série antológica de suspense adolescente criada por Bert V. Royal. A primeira temporada da produção da emissora Freeform se passa na cidade fictícia de Skylin, entre 1993 e 1995, e apresenta uma trama repleta de mistérios e reviravoltas.

A história acompanha duas garotas: uma popular e admirada por todos, e outra considerada uma excluída. Quando a jovem popular desaparece sem deixar rastros, a vida da outra muda completamente – ela passa de desconhecida a figura central da cidade, tornando-se também a principal suspeita do desaparecimento.

Me Conte Mentiras – Disney+

Me Conte Mentiras é uma série de drama adolescente criada por Meaghan Oppenheimer. Baseada no romance homônimo de 2018 escrito por Carola Lovering, a produção do Hulu se passa em 2007 e narra o relacionamento intenso, tóxico e cheio de erros entre Lucy Bright, uma caloura da universidade, e Stephen DeMarco, um veterano carismático e manipulador.

Ao longo de oito anos, a série acompanha como essa ligação transforma – e destrói – ambos os personagens, explorando temas como obsessão, autossabotagem e a linha tênue entre paixão e destruição emocional.

Um de Nós Está Mentindo – Netflix

Um de Nós Está Mentindo é uma série de drama e mistério adolescente desenvolvida por Erica Saleh. Inspirada no romance jovem adulto homônimo de Karen M. McManus, a produção da plataforma Peacock gira em torno do assassinato de Simon, um estudante do ensino médio conhecido por revelar segredos de colegas em um blog.

Após sua morte inesperada durante a detenção escolar, cinco alunos que estavam com ele no momento do crime tornam-se suspeitos. Cada um deles esconde um segredo, e todos estão de alguma forma conectados ao que aconteceu naquele dia.

O post Gostou de Maxton Hall? Veja 7 séries parecidas apareceu primeiro em Observatório do Cinema.