Gostou de Maxton Hall? Veja 7 séries parecidas
Clique aqui e escute a matéria
Maxton Hall: O Mundo Entre Nós é uma série de drama romântico adolescente criada por Daphne Ferraro. Baseada no romance homônimo de Mona Kasten, a produção do Prime Video acompanha Ruby, uma estudante bolsista que frequenta o prestigiado colégio particular Maxton Hall.
Tudo muda quando Ruby testemunha um segredo explosivo envolvendo James Beaufort, o garoto mais influente da escola. A partir daí, os dois passam a ter seus destinos entrelaçados em uma história que combina intriga, tensão emocional e romance.
Se você gostou do clima de segredos, poder e paixão de Maxton Hall, há várias séries parecidas que também exploram os altos e baixos da juventude em colégios de elite. Confira a seguir sete séries com temática similar.
Segundas Intenções – Prime Video
Segundas Intenções é uma série de drama adolescente criada por Phoebe Fisher e Sara Goodman. Baseada no filme homônimo de 1999, dirigido por Roger Kumble, a produção do Prime Video traz uma nova geração de personagens movidos por ambição, desejo e manipulação.
A trama gira em torno dos meio-irmãos Lucien e Caroline, que estão no topo da hierarquia social em um colégio de elite. Quando um incidente grave coloca em risco o poder e a reputação da dupla, Caroline desafia o irmão a seduzir a dedicada filha do vice-presidente dos Estados Unidos, dando início a um perigoso jogo de sedução e vingança.
Young Royals – Netflix
Young Royals é uma série sueca de drama romântico adolescente criada por Lisa Ambjörn, Lars Beckung e Camilla Holter. A produção da Netflix se passa em um colégio interno de elite fictício e acompanha o jovem príncipe Wilhelm da Suécia, que tenta se adaptar à vida escolar longe das obrigações reais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Tudo muda quando ele conhece Simon Eriksson, um estudante comum, com quem desenvolve um relacionamento inesperado e intenso. Entre deveres reais, segredos e o desejo de viver um amor livre, Wilhelm precisa escolher entre seguir o coração ou as expectativas da coroa.
Gossip Girl – Netflix
Gossip Girl é uma série de drama adolescente criada por Josh Schwartz e Stephanie Savage. Inspirada na série de livros homônima da autora Cecily von Ziegesar, a produção da emissora The CW se passa em um colégio de elite de Nova York e acompanha um grupo de estudantes com vidas luxuosas – e repletas de intrigas.
Entre amores proibidos, rivalidades e traições, esses jovens precisam lidar com um inimigo em comum: Gossip Girl, uma misteriosa blogueira que expõe todos os seus segredos mais íntimos para o mundo ver.
Elite – Netflix
Elite é uma série espanhola de drama adolescente criada por Carlos Montero e Darío Madrona. A produção da Netflix traz todos os elementos que os fãs de Maxton Hall adoram: romances intensos, disputas de poder e segredos perigosos.
A trama segue três estudantes de classe média que conseguem bolsas para estudar em uma escola particular exclusiva. Lá, o contraste entre eles e os colegas ricos rapidamente gera tensões, culminando em um misterioso assassinato que transforma a vida de todos.
Cruel Summer – Prime Video
Cruel Summer é uma série antológica de suspense adolescente criada por Bert V. Royal. A primeira temporada da produção da emissora Freeform se passa na cidade fictícia de Skylin, entre 1993 e 1995, e apresenta uma trama repleta de mistérios e reviravoltas.
A história acompanha duas garotas: uma popular e admirada por todos, e outra considerada uma excluída. Quando a jovem popular desaparece sem deixar rastros, a vida da outra muda completamente – ela passa de desconhecida a figura central da cidade, tornando-se também a principal suspeita do desaparecimento.
Me Conte Mentiras – Disney+
Me Conte Mentiras é uma série de drama adolescente criada por Meaghan Oppenheimer. Baseada no romance homônimo de 2018 escrito por Carola Lovering, a produção do Hulu se passa em 2007 e narra o relacionamento intenso, tóxico e cheio de erros entre Lucy Bright, uma caloura da universidade, e Stephen DeMarco, um veterano carismático e manipulador.
Ao longo de oito anos, a série acompanha como essa ligação transforma – e destrói – ambos os personagens, explorando temas como obsessão, autossabotagem e a linha tênue entre paixão e destruição emocional.
Um de Nós Está Mentindo – Netflix
Um de Nós Está Mentindo é uma série de drama e mistério adolescente desenvolvida por Erica Saleh. Inspirada no romance jovem adulto homônimo de Karen M. McManus, a produção da plataforma Peacock gira em torno do assassinato de Simon, um estudante do ensino médio conhecido por revelar segredos de colegas em um blog.
Após sua morte inesperada durante a detenção escolar, cinco alunos que estavam com ele no momento do crime tornam-se suspeitos. Cada um deles esconde um segredo, e todos estão de alguma forma conectados ao que aconteceu naquele dia.
O post Gostou de Maxton Hall? Veja 7 séries parecidas apareceu primeiro em Observatório do Cinema.