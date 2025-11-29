Godzilla: Novo anime é anunciado

Tudo sobre Godzilla Minus Zero

O estúdio Toho anunciou recentemente o título do próximo filme da franquia japonesa Godzilla, que seguirá o aclamado Godzilla Minus One (2023). O novo longa se chamará Godzilla Minus Zero – também estilizado como Godzilla -0.0 – e marcará o retorno do diretor e supervisor de efeitos visuais Takashi Yamazaki.

Segundo fontes próximas à produção, o novo filme será mais do que uma simples continuação: ele está sendo tratado como um “statement movie”, uma obra de afirmação artística e narrativa. Yamazaki e a Toho planejam ampliar a escala e a ambição da história, elevando ainda mais o nível técnico e emocional estabelecido por Minus One.

As filmagens devem começar ainda este ano, com locações confirmadas na Nova Zelândia e na Noruega. A estreia mundial está prevista para o fim de 2026, embora os detalhes de elenco e trama ainda estejam sendo mantidos em segredo.

Godzilla Minus One está disponível na Netflix.

