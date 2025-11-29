fechar
Observatório do Cinema | Notícia

Godzilla: Novo anime é anunciado

Por Observatório do Cinema Publicado em 29/11/2025 às 19:49
Godzilla: Novo anime é anunciado
Godzilla: Novo anime é anunciado - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

A conta oficial japonesa de Godzilla no X revelou que uma nova série anime da franquia entrou oficialmente em produção. A mensagem, celebrando o lançamento global, confirma uma premissa inédita:

“Lançamento mundial! Nova série anime de Godzilla, produção confirmada. Pela primeira vez na história de mais de 70 anos da franquia, começa uma história com um ‘garoto que possui o poder de Godzilla’ como protagonista. Esse garoto é humano… ou Godzilla?”

Poucas informações foram divulgadas até o momento. Sabe-se apenas que a trama acompanhará um menino que possui habilidades do próprio kaiju, e a arte de anúncio mostra o jovem protagonista disparando o clássico sopro atômico de Godzilla diretamente das mãos.

Confira o anúncio:

—? (@godzilla_jp) '; twitter.appendChild(scr); })();

Tudo sobre Godzilla Minus Zero

O estúdio Toho anunciou recentemente o título do próximo filme da franquia japonesa Godzilla, que seguirá o aclamado Godzilla Minus One (2023). O novo longa se chamará Godzilla Minus Zero – também estilizado como Godzilla -0.0 – e marcará o retorno do diretor e supervisor de efeitos visuais Takashi Yamazaki.

Segundo fontes próximas à produção, o novo filme será mais do que uma simples continuação: ele está sendo tratado como um “statement movie”, uma obra de afirmação artística e narrativa. Yamazaki e a Toho planejam ampliar a escala e a ambição da história, elevando ainda mais o nível técnico e emocional estabelecido por Minus One.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As filmagens devem começar ainda este ano, com locações confirmadas na Nova Zelândia e na Noruega. A estreia mundial está prevista para o fim de 2026, embora os detalhes de elenco e trama ainda estejam sendo mantidos em segredo.

Godzilla Minus One está disponível na Netflix.

O post Godzilla: Novo anime é anunciado apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Cine Maior

Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Domingo Maior

Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Compartilhe

Tags