Fuga Fatal: As inspirações reais por trás do filme do Prime Video

Apesar de não ser baseado em fatos reais, o filme Fuga Fatal, estrelado por Taron Egerton, trouxe à tona memórias profundas da infância do diretor Nick Rowland.

Disponível no Prime Video, o longa é uma adaptação do premiado romance de Jordan Harper e acompanha Polly (Ana Sophia Heger), uma garota de 11 anos, e seu pai Nate (Egerton), que arranjou inimigos em uma gangue supremacista na prisão. Agora, recém-saído da cadeia, o grupo decide mirar em Polly.

Ao ler o roteiro, Rowland se emocionou com uma cena específica, que despertou uma lembrança da última viagem de sua família para visitar sua avó, que estava morrendo.

“Como adulto hoje, eu na verdade não lembro de ver minha avó”, contou Rowland à PEOPLE. “Eu lembro que saímos tão às pressas que o único CD que tínhamos no carro era o dos Bee Gees – ouvimos o mesmo álbum repetidas vezes.”

Ele acrescenta:

“Isso destravou o filme inteiro para mim, porque comecei a olhar para o roteiro e pensar: o que uma Polly adulta lembraria desses momentos?”

Em uma cena de alta tensão, enquanto os adultos conversam, Polly está totalmente fascinada por um aquário cheio de caranguejos-eremitas, já que nunca tinha visto aqueles bichos antes. Ao longo do filme, diversas cenas com várias pessoas são mostradas pela perspectiva dela.

Inspiração no automobilismo

Rowland também buscou inspiração em sua experiência competitiva no automobilismo para filmar as sequências de perseguição. Antes de se tornar diretor, ele competiu nos campeonatos de rali da China e do Reino Unido, segundo entrevista ao Directors Now.

“Ver cenas de corrida que parecem falsas me irrita, então ter esse histórico como piloto significa que sou difícil de agradar”, diz o cineasta.

O diretor de Fuga Fatal afirma que gosta de assumir projetos que emocionam o público, misturando tensão emocional e física.

“Como esses dois elementos colidem é o que acho realmente interessante”, afirma Rowland. “Espero que seja isso que as pessoas levem de Fuga Fatal.”

Fuga Fatal está disponível no Prime Video.

