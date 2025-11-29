Creed 4 vai acontecer? Veja tudo o que sabemos sobre o filme
Com o filme ainda nos estágios iniciais de planejamento, já começam a surgir alguns detalhes sobre Creed 4, o próximo longa da popular franquia derivada de Rocky. A trilogia Creed se tornou um aclamado spin-off da lendária saga estrelada por Sylvester Stallone.
O primeiro filme rendeu a Stallone uma indicação ao Oscar e um Globo de Ouro de Melhor Ator. Creed II não repetiu o mesmo sucesso em prêmios, mas foi bem recebido pela crítica, e Creed III conquistou avaliações ainda melhores. Além disso, todos os filmes são sucessos de bilheteria.
A história acompanha Adonis “Donnie” Creed (Michael B. Jordan), filho de Apollo Creed, anos após os eventos da linha do tempo original de Rocky. Assim como uma vez treinou Rocky, Donnie é guiado até o topo do mundo do boxe, enquanto a trilogia percorre temas familiares da franquia clássica, mas também introduz questões pessoais e elementos originais.
A notícia mais recente sobre Creed 4
Após meses sem novidades, a atualização mais recente veio do próprio Michael B. Jordan. Apesar de relatos anteriores confirmando que o filme estava em desenvolvimento, Jordan afirmou, em entrevista à GQ, que não está interessado em fazer outro filme no momento. Ele reforçou que pretende voltar “eventualmente”, mas não sabe quando.
O ator explicou ainda que não quer produzir Creed 4 apenas por obrigação, deixando claro que o próximo capítulo precisa ser um sucessor digno.
“Sim, [faremos] o quarto filme, eventualmente; não sei quando, mas deixamos essa porta aberta para expandir a franquia. O meu ponto é: não quero fazer um filme só por fazer. É preciso deixar um tempo para respirar, fazer o público sentir falta. Quando for a hora certa, eu volto e faço outro.”
Creed 4 foi confirmado oficialmente
A confirmação da sequência veio do produtor Irwin Winkler no fim de 2023. Na ocasião, ele destacou que a equipe tinha “uma história realmente boa” em desenvolvimento e sugeriu um possível cronograma ao afirmar: “Daqui a cerca de um ano estaremos entrando em pré-produção”. Também foi anunciado que Michael B. Jordan dirigiria o novo filme, reforçando seu envolvimento criativo.
Entretanto, desde então poucas informações surgiram – até a recente declaração de Jordan, que esfriou o entusiasmo ao dizer que ainda não há planos imediatos para iniciar a produção. O ator reafirmou que não retornará enquanto não houver a história certa.
O que pode acontecer em Creed 4
Nenhum detalhe oficial sobre a trama foi revelado, mas a ideia de Jordan sobre expandir o “Creed-verso” pode indicar que o foco pode se afastar de Donnie. Como ele agora administra uma academia, há espaço para filmes centrados em novos lutadores – seja acompanhando personagens individuais ou mostrando Donnie treinando toda uma nova geração.
Por outro lado, Creed 4 pode simplesmente continuar a trajetória de Donnie, explorando novos desafios e mantendo a fórmula que já funciona tão bem. Afinal, talvez não haja necessidade de grandes mudanças: o próximo capítulo da franquia Rocky pode ser “apenas” mais um excelente filme de boxe – e isso já seria o suficiente para muitos fãs.
