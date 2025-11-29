Ator de Justiceiro diz que foi “escolha errada” para o papel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ator Thomas Jane, intérprete do Justiceiro no filme de 2004, falou abertamente sobre sua escalação para o papel em uma entrevista recente. Embora seja grato pela oportunidade de viver o vigilante armado, Jane afirmou que acredita não ter sido o intérpretado ideal para Frank Castle.

Jane não retornou para a sequência, O Justiceiro: Em Zona de Guerra (2008), na qual foi substituído pelo falecido Ray Stevenson, mas reprisou o personagem no curta O Justiceiro: Roupa Suja (2012), de Phil Joanou.

Em entrevista ao Comic Book Movie, Jane foi questionado sobre a possibilidade de voltar ao papel em Vingadores: Doomsday ou Vingadores: Guerras Secretas. Ele disse estar aberto, lembrando com carinho do curta Roupa Suja, que produziu e estrelou.

“Eu amei fazer, e sou muito grato por ter sido introduzido nesse universo. Sou um grande fã de quadrinhos”, afirmou.

Quando perguntado se sentia ciúmes de Jon Bernthal assumir o papel no MCU ou se tinha orgulho de seu legado, Jane foi direto: ele acredita que não era o ator certo para o personagem. O motivo? A herança italiana de Frank Castle, algo que Jane não compartilha.

“Castle tinha cabelo preto e uma linhagem totalmente diferente da minha”, explicou. “Ele nasceu nos anos 70, como uma antítese da máfia italiana. Era Francis Castiglione. Eu não sou esse cara. Precisei pintar o cabelo de preto e virar outra pessoa.”

O ator disse ainda estar “feliz” com Bernthal como o atual Justiceiro e afirmou que o colega é muito mais adequado ao papel.

“Eu me diverti e fiz o melhor que pude”, acrescentou. “Sou muito grato pela experiência, mas não sou aquele cara.”

No momento, Jon Bernthal está reprisando o papel de Justiceiro no filme Homem-Aranha: Um Novo Dia, mas vai ficar de fora da 2ª temporada de Demolidor: Renascido.

