5 séries parecidas com Pluribus para ver nos streamings

Por Observatório do Cinema Publicado em 29/11/2025 às 16:33
O que torna Pluribus tão magnética é a combinação entre ficção científica, suspense e dilemas humanos expostos sem pressa. Esse tipo de construção não é comum, e justamente por isso desperta comparações com outras produções que também exploram realidades colapsadas.

A lista abaixo reúne cinco séries que dialogam com esse sentimento (algumas pela atmosfera de mistério, outras pela profundidade emocional, outras pelo caos filosófico), e se conectam ao mesmo território narrativo que Pluribus vem explorando.

The Leftovers (HBO Max)

The Leftovers começa três anos após o desaparecimento súbito de 2% da população mundial, um evento que ninguém entende e que inaugura novas formas de luto e reconstrução.

Kevin Garvey (Justin Theroux), Nora Durst (Carrie Coon) e Laurie Garvey (Amy Brenneman) se tornam o centro emocional da série, cada um à sua maneira tentando sobreviver ao vazio deixado por quem simplesmente deixou de existir.

A série não busca explicações científicas para o que aconteceu, focando no impacto emocional e espiritual desse colapso. Assim como Pluribus, The Leftovers coloca o inexplicável no centro e usa esse espaço para retratar pessoas tentando seguir adiante quando nada faz sentido.

O Último Cara da Terra (Disney+)

Ambientada após um evento global que aparentemente deixou um único sobrevivente, O Último Cara da Terra acompanha um protagonista tentando se acostumar à solidão extrema enquanto tenta, de forma cômica e trágica, preencher o vazio de ser o último humano.

A série flerta com humor, mas é a melancolia que faz a ponte com Pluribus. O caos silencioso, a falta de contato humano e a tentativa de reconstruir sentido em um mundo esvaziado tornam essa produção uma boa alternativa para quem se interessa pelos temas de isolamento emocional que a trama de Carol explora.

Devs: a série de ficção científica que você precisa ver hoje mesmo

Devs (Disney+)

Devs gira em torno de uma empresa de tecnologia que esconde um projeto capaz de reconfigurar completamente a noção de destino. Quando a protagonista inicia sua investigação após a morte misteriosa do namorado, a série mergulha numa mistura de física quântica, filosofia e paranoia controlada.

A produção brinca com a ideia de que talvez a liberdade seja apenas uma ilusão, provocando questionamentos que se alinham com o dilema central de Pluribus: o quanto existe de escolha real em sistemas que operam acima de nós?

O Problema dos 3 Corpos está na Netflix

O Problema dos 3 Corpos (Netflix)

Adaptada da obra de Liu Cixin, O Problema dos 3 Corpos expande sua narrativa por décadas, alternando entre a juventude da astrofísica Ye Wenjie (Rosalind Chao / Zine Tseng) e o presente, onde cientistas, militares e detetives tentam decifrar sinais alienígenas que podem determinar o futuro da humanidade.

A série aposta em escalas grandiosas e ideias perturbadoras, unindo mistério científico e risco existencial, dois pilares que conversam diretamente com a sensação constante de ameaça e estranhamento que Pluribus constrói.

Cena da se?rie Ruptura da Apple TV+

Ruptura (AppleTv)

Em Ruptura, acompanhamos uma corporação capaz de dividir a mente de seus funcionários entre memória profissional e vida pessoal, criando duas versões da mesma pessoa que jamais se encontram. A série trabalha com metáforas, simbolismos e um mundo que parece funcional apenas na superfície.

Ruptura compartilha com Pluribus o cuidado na construção de tensão e humanidade. Assim como sua sucessora, o mistério aqui prevalece. Nada é explicado de uma só vez, e quanto mais o espectador observa, mais percebe que o terror está nas entrelinhas.

