Quando Zootopia 2 será lançado no Disney+?
A Disney finalmente lançou a aguardada continuação de um de seus maiores sucessos. Zootopia, de 2016, foi um fenômeno: conquistou 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, ultrapassou US$ 1 bilhão nas bilheterias e ainda garantiu o Oscar de Melhor Animação. Mesmo assim, a Disney levou quase uma década para desenvolver Zootopia 2.
Dado o enorme sucesso da franquia, a Disney optou por uma estreia exclusiva nos cinemas antes de levar o filme ao streaming. E embora a data oficial para chegar ao Disney+ ainda não tenha sido anunciada, o histórico recente do estúdio permite prever com bastante precisão quando isso deve acontecer.
Quando Zootopia 2 deve estrear no Disney+?
Nos últimos anos, o intervalo entre a estreia nos cinemas e o lançamento no streaming das produções Disney tem variado bastante, dependendo do selo (Disney Animation, Pixar, Marvel, 20th Century, etc.). Em média, filmes principais do estúdio levaram cerca de 96 dias para chegar ao Disney+. No caso específico das animações, o período costuma ser ainda maior.
Desde o lançamento do Disney+ em 2019, seis animações da Disney chegaram ao streaming, mas algumas fogem da curva: Raya e o Último Dragão teve estreia simultânea; Encanto e Mundo Estranho chegaram ao streaming em apenas 30 dias devido a estratégias da época.
As comparações mais precisas para Zootopia 2 são Frozen 2, Wish: o Poder dos Desejos e Moana 2, que tiveram janelas de 114, 133 e 105 dias, respectivamente – uma média de 117 dias.
Com base nisso, a previsão mais robusta coloca Zootopia 2 no Disney+ em março de 2026. A janela se alinha às grandes sequências animadas lançadas pela Disney na mesma época do ano.
As datas mais prováveis
Se o estúdio seguir uma janela semelhante a Frozen 2 e Moana 2, as datas mais prováveis são:
- 13 de março de 2026
- 20 de março de 2026 (a aposta mais lógica)
O dia 20 de março replicaria exatamente o intervalo de 114 dias de Frozen 2. Além disso, seria estrategicamente vantajoso para a Disney, já que Cara de Um, Focinho de Outro, nova animação da Pixar, estreia em 6 de março. Jogar Zootopia 2 no Disney+ apenas na segunda quinzena do mês evita que o streaming concorra com o segundo fim de semana do filme da Pixar.
Zootopia 2 está em cartaz nos cinemas.
