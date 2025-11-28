Judi Dench revela que não consegue mais reconhecer as pessoas
A atriz Judi Dench falou abertamente sobre o avanço de sua perda de visão causada por degeneração macular relacionada à idade. Em recente participação na ITV ao lado do amigo e colega de profissão Ian McKellen, a atriz afirmou que “não consegue mais enxergar” e que já não é capaz de assistir televisão ou ler.
“Você não me vê mais em cena porque eu não enxergo”, explicou Dench. “Tenho, sabe, aquela coisa.”
Quando McKellen, com quem atuou em Macbeth há cerca de 50 anos, brincou dizendo que eles podiam vê-la perfeitamente, a vencedora do Oscar sorriu e respondeu:
“Sim, consigo ver seu contorno e te conheço tão bem. Mas não reconheço mais ninguém.”
Em tom bem-humorado, McKellen perguntou se a atriz de 90 anos costuma se aproximar de estranhos dizendo “Que bom te ver de novo”, ao que Dench admitiu rindo: “Às vezes!”.
Dench tornou pública sua condição em 2012, quando contou ao Daily Mirror que já não conseguia ler roteiros.
“Alguém vem e lê para mim, como se estivesse contando uma história. Geralmente é minha filha, meu agente ou um amigo – e eu até gosto disso, porque fico imaginando tudo na minha cabeça”, disse. “Tenho o que minha mãe tinha, degeneração macular, algo que você desenvolve quando envelhece.”
O último filme estrelado por Dench foi Spirited: Um Conto Natalino, de 2022.
