Faça Ela Voltar: novo terror psicológico da HBO Max destaca trama marcada por segredos e desconfiança

O catálogo da HBO Max recebe Faça Ela Voltar, nesta sexta-feira (28), uma produção de terror psicológico lançada originalmente nos cinemas em agosto de 2025. O filme, dirigido por Danny e Michael Philippou, amplia o repertório da dupla após o sucesso de Fale Comigo, agora explorando uma trama de luto, obsessão e eventos sobrenaturais.
A história acompanha dois irmãos, Andy e Piper, que passam a viver sob a tutela de Laura após a morte do pai. O novo lar, isolado e silencioso, parece uma chance de recomeço, mas o comportamento da tutora torna o convívio cada vez mais desconfortável.
Oliver, uma criança muda que também vive na casa, adiciona mais camadas de mistério ao ambiente. A partir desse ponto, a produção constrói um suspense constante enquanto os irmãos tentam entender o que de fato aconteceu ali antes de sua chegada.
O ambiente e os segredos da nova tutora
O roteiro se desenvolve a partir da relação dos protagonistas com Laura, interpretada por Sally Hawkins. A personagem oscila entre acolhimento e rigidez, e lida com um histórico de perdas profundas que influencia cada escolha dentro da casa. O filme usa essa dinâmica para intensificar a sensação de que algo não está no lugar, e sinais de obsessão começam a aparecer de forma gradual.
Cada cômodo guarda pistas sobre o passado da tutora, enquanto objetos e rituais sugerem um descontrole emocional ligado à tentativa de preencher um vazio deixado por quem não está mais ali. Essa composição ajuda a explicar por que Andy e Piper passam a desconfiar das verdadeiras intenções de Laura.
O desenrolar da trama revela segredos que envolvem luto, trauma e crenças que se transformam em justificativas para decisões perigosas. O filme trabalha esses elementos sem pressa, permitindo que a tensão aumente enquanto os jovens tentam entender se estão diante de uma pessoa em sofrimento ou de algo que representa uma ameaça real.
A construção do terror e o papel das relações
Faça Ela Voltar não se apoia somente em elementos sobrenaturais, usando o ponto de vista dos irmãos para criar uma narrativa de sobrevivência emocional. Piper, que é cego, traz uma percepção ampliada dos sons e movimentos dentro da casa, e Andy, mais inquieto, assume a responsabilidade de investigar o comportamento de Laura.
A presença de Oliver, o menino que não fala, funciona como um ponto de ruptura para o mistério. Ele observa tudo de perto, mas não consegue expressar o que sabe, tornando-se um elo essencial na forma como a trama revela suas motivações.
A direção dos irmãos Philippou mantém a intensidade emocional da narrativa, mesclando horror psicológico com elementos de possessão e descontrole. A fotografia fria e a trilha discreta ajudam a prolongar a sensação de vulnerabilidade dos protagonistas, criando um cenário que favorece o suspense sem recorrer a excessos.
Vale a pena assistir?
Para quem se interessa por histórias de suspense e terror psicológico, Faça Ela Voltar apresenta uma estrutura construída para provocar desconforto progressivo. As atuações, especialmente a de Sally Hawkins, contribuem para sustentar o tom emocional da trama e a sensação de que a qualquer momento algo pode romper a aparente normalidade da casa.
A produção utiliza a dinâmica entre os personagens e o ambiente isolado para construir um suspense que cresce em intensidade, o que torna a obra uma opção interessante para quem busca um terror psicológico focado em atmosfera e narrativa.
Faça Ela Voltar está disponível na HBO Max.
