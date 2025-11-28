fechar
Observatório do Cinema | Notícia

Faça Ela Voltar: novo terror psicológico da HBO Max destaca trama marcada por segredos e desconfiança

Por Observatório do Cinema Publicado em 28/11/2025 às 19:31
Faça Ela Voltar: novo terror psicológico da HBO Max destaca trama marcada por segredos e desconfiança
Faça Ela Voltar: novo terror psicológico da HBO Max destaca trama marcada por segredos e desconfiança - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

O catálogo da HBO Max recebe Faça Ela Voltar, nesta sexta-feira (28), uma produção de terror psicológico lançada originalmente nos cinemas em agosto de 2025. O filme, dirigido por Danny e Michael Philippou, amplia o repertório da dupla após o sucesso de Fale Comigo, agora explorando uma trama de luto, obsessão e eventos sobrenaturais.

A história acompanha dois irmãos, Andy e Piper, que passam a viver sob a tutela de Laura após a morte do pai. O novo lar, isolado e silencioso, parece uma chance de recomeço, mas o comportamento da tutora torna o convívio cada vez mais desconfortável.

Oliver, uma criança muda que também vive na casa, adiciona mais camadas de mistério ao ambiente. A partir desse ponto, a produção constrói um suspense constante enquanto os irmãos tentam entender o que de fato aconteceu ali antes de sua chegada.

O ambiente e os segredos da nova tutora

O roteiro se desenvolve a partir da relação dos protagonistas com Laura, interpretada por Sally Hawkins. A personagem oscila entre acolhimento e rigidez, e lida com um histórico de perdas profundas que influencia cada escolha dentro da casa. O filme usa essa dinâmica para intensificar a sensação de que algo não está no lugar, e sinais de obsessão começam a aparecer de forma gradual.

Cada cômodo guarda pistas sobre o passado da tutora, enquanto objetos e rituais sugerem um descontrole emocional ligado à tentativa de preencher um vazio deixado por quem não está mais ali. Essa composição ajuda a explicar por que Andy e Piper passam a desconfiar das verdadeiras intenções de Laura.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O desenrolar da trama revela segredos que envolvem luto, trauma e crenças que se transformam em justificativas para decisões perigosas. O filme trabalha esses elementos sem pressa, permitindo que a tensão aumente enquanto os jovens tentam entender se estão diante de uma pessoa em sofrimento ou de algo que representa uma ameaça real.

A construção do terror e o papel das relações

Faça Ela Voltar não se apoia somente em elementos sobrenaturais, usando o ponto de vista dos irmãos para criar uma narrativa de sobrevivência emocional. Piper, que é cego, traz uma percepção ampliada dos sons e movimentos dentro da casa, e Andy, mais inquieto, assume a responsabilidade de investigar o comportamento de Laura.

A presença de Oliver, o menino que não fala, funciona como um ponto de ruptura para o mistério. Ele observa tudo de perto, mas não consegue expressar o que sabe, tornando-se um elo essencial na forma como a trama revela suas motivações.

A direção dos irmãos Philippou mantém a intensidade emocional da narrativa, mesclando horror psicológico com elementos de possessão e descontrole. A fotografia fria e a trilha discreta ajudam a prolongar a sensação de vulnerabilidade dos protagonistas, criando um cenário que favorece o suspense sem recorrer a excessos.

Vale a pena assistir?

Para quem se interessa por histórias de suspense e terror psicológico, Faça Ela Voltar apresenta uma estrutura construída para provocar desconforto progressivo. As atuações, especialmente a de Sally Hawkins, contribuem para sustentar o tom emocional da trama e a sensação de que a qualquer momento algo pode romper a aparente normalidade da casa.

A produção utiliza a dinâmica entre os personagens e o ambiente isolado para construir um suspense que cresce em intensidade, o que torna a obra uma opção interessante para quem busca um terror psicológico focado em atmosfera e narrativa.

Faça Ela Voltar está disponível na HBO Max.

O post Faça Ela Voltar: novo terror psicológico da HBO Max destaca trama marcada por segredos e desconfiança apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Filmes

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Crítica: Perturbador, Faça Ela Voltar é um dos melhores filmes de terror de 2025
Críticas

Crítica: Perturbador, Faça Ela Voltar é um dos melhores filmes de terror de 2025

Compartilhe

Tags