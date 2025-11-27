fechar
Zootopia 2: Diretor explica o significado da cena pós-créditos

Por Observatório do Cinema Publicado em 27/11/2025 às 11:02
Zootopia, lançado em 2016, apresentou ao público uma metrópole habitada por animais falantes. Na história, a coelha policial Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) se une ao raposo vigarista Nick Wilde (Jason Bateman) para desvendar uma conspiração marcada por preconceitos e tensões sociais.

Agora, os dois retornam em Zootopia 2, que está em cartaz nos cinemas, mas desta vez, Judy e Nick contam com a ajuda de um novo herói: uma cobra dublada por Ke Huy Quan.

Em entrevista ao ScreenRant, o diretor Jared Bush e a produtora Yvett Merino detalharam o significado da cena pós-créditos do filme. Ao comentar a pena mostrada no momento final, Bush destacou que “há infinitas histórias a serem contadas no mundo de Zootopia”, indicando que o potencial para a franquia explorar outros ambientes – e talvez até introduzir aves – é enorme.

“Espero que, quando o público assistir, fique animado com o que isso pode ser, o que realmente significa e qual mistério pode estar por vir. É algo que adoraríamos explorar”, completou.

Merino reforçou que o universo da série sempre foi pensado de forma expansiva:

“Zootopia foi criada como uma área em um continente dentro de um mundo. Então, pensando dessa forma, nunca se sabe o que pode acontecer.”

Tudo sobre Em Zootopia 2

Em Zootopia 2, após resolverem o maior caso da história de Zootopia, os jovens policiais Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (Jason Bateman) descobrem que sua parceria não é tão sólida quanto imaginavam, quando o Chefe Bogo (Idris Elba) os inscreve no programa de aconselhamento “Parceiros em Crise”. Mas logo eles terão a união posta à prova quando se veem envolvidos em um novo mistério — dessa vez ligado à chegada de uma cobra venenosa à metrópole animal.

Jason Bateman retorna como Nick Wilde, a raposa ex-golpista que agora integra o Departamento de Polícia de Zootopia. Ginnifer Goodwin volta como Judy Hopps, e Shakira reprisa a popstar Gazelle. Entre as novidades estão Quinta Brunson (vencedora do Emmy) como a Dra. Fuzzby, Ke Huy Quan (vencedor do Oscar) como a cobra ardilosa Gary, Idris Elba novamente como o Chefe Bogo, e a comediante Fortune Feimster como uma castor chamada Nibbles.

O elenco também inclui Bonnie Hunt como Bonnie Hopps, Don Lake como Stu Hopps, Nate Torrence como Clawhauser, Jenny Slate como Bellwether, Alan Tudyk como Duke Weaselton, Maurice LaMarche como o Sr. Big, Leah Latham como Fru Fru, John Dallas como Frantic Pig, Tommy Chong como Yax, Mark Rhino Smith como o policial McHorn e Raymond Persi como Flash. Os músicos Ed Sheeran e Blake Slatkin fazem participações especiais como um par de ovelhas chamadas Ed Shearin e Baalake Lambkin.

Zootopia 2 ainda conta com participações de voz das estrelas de “Moana” e “Moana 2” – Dwayne Johnson (como Zeke) e Auli?i Cravalho (como Anti-Venom Pen) – além de Rachel House (como Gramma Taller) e David Fane (como Truffler); Josh Gad, de “Frozen” e “Frozen 2” (como Paul Moledebrandt); Anika Noni Rose, de “A Princesa e o Sapo” (como Squeal of Fortune Mouse); além de Stephanie Beatriz, Wilmer Valderrama e John Leguizamo, de “Encanto” (como Bloats, Higgins e Antony).

Zootopia 2 está em cartaz nos cinemas brasileiros.

