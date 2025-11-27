fechar
Shrek 5: Ator de Superman será filho de Shrek

Por Observatório do Cinema Publicado em 27/11/2025 às 13:44
Os atores Skyler Gisondo e Marcello Hernandez foram escalados para o elenco de vozes de Shrek 5.

Gisondo, mais conhecido pelo papel de Jimmy Olsen no filme Superman (2025), e Hernandez, que está no elenco de Um Maluco no Golfe 2, vão viver, respectivamente, Fergus e Farkle, os filhos de Shrek e Fiona. Zendaya, que já havia sido confirmada no elenco, também viverá a filha do casal.

Tudo sobre Shrek 5

Ainda não se sabe mais detalhes sobre a trama do filme, e quais outros nomes entrarão para o elenco, mas a produção segue com data de estreia marcada para 2027.

Os astros originais Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, estão confirmados para retornar. A volta de Antonio Banderas como o Gato de Botas ainda não está confirmada.

Shrek 5 será dirigido por Walt Dohrn, que atuou como roteirista e artista em Shrek 2 e 3, e como chefe de história em Shrek para Sempre, no qual ele também dublou Rumpelstiltskin, e por Conrad Vernon, que dirigiu Shrek 2 e Madagascar 2.

Shrek 5 será lançados nos cinemas em 30 de junho de 2027.

Os três primeiros filmes da franquia Shrek podem ser assistidos tanto na Netflix quanto no Prime Video. Já o quarto longa, Shrek Para Sempre, segue como exclusivo do Globoplay.

