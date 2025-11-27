Shrek 5: Ator de Superman será filho de Shrek

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) '; twitter.appendChild(scr); })();

Tudo sobre Shrek 5

Ainda não se sabe mais detalhes sobre a trama do filme, e quais outros nomes entrarão para o elenco, mas a produção segue com data de estreia marcada para 2027.

Os astros originais Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, estão confirmados para retornar. A volta de Antonio Banderas como o Gato de Botas ainda não está confirmada.

Shrek 5 será dirigido por Walt Dohrn, que atuou como roteirista e artista em Shrek 2 e 3, e como chefe de história em Shrek para Sempre, no qual ele também dublou Rumpelstiltskin, e por Conrad Vernon, que dirigiu Shrek 2 e Madagascar 2.

Shrek 5 será lançados nos cinemas em 30 de junho de 2027.

Os três primeiros filmes da franquia Shrek podem ser assistidos tanto na Netflix quanto no Prime Video. Já o quarto longa, Shrek Para Sempre, segue como exclusivo do Globoplay.

