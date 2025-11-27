fechar
Disney cancela estreia de Zootopia 2 em Hong Kong após tragédia

Por Observatório do Cinema Publicado em 27/11/2025 às 18:05
Após um incêndio de grandes proporções atingir um edifício residencial de Hong Kong, a Disney cancelou a estreia de Zootopia 2 e outros eventos programados no parque temático Hong Kong Disneyland. Segundo a empresa, a decisão foi tomada “em respeito” às vítimas da tragédia, que já deixou quase 100 mortos.

Em comunicado publicado no Instagram, o parque informou que a participação especial da atriz Joey Yung no desfile “Friendtastic!”, a sessão exclusiva de Zootopia 2 para membros do Magic Access e a gala de estreia marcada para 27 de novembro foram canceladas. Yung dubla Judy Hopps na versão cantonesa da animação.

O parque afirmou que “novos procedimentos e remarcações” para a exibição de Zootopia 2 serão divulgados em breve e pediu desculpas por qualquer inconveniente causado. “Agradecemos sua compreensão neste momento”, escreveu a administração.

Em outra publicação, o Hong Kong Disneyland anunciou também o cancelamento do espetáculo noturno “Momentous: Party in the Night Sky”, tradicional show de fogos de artifício do parque. Visitantes que estiveram no local na quarta-feira poderão reutilizar seus ingressos em outra data dentro de um período de seis meses.

De acordo com a Associated Press, o incêndio no complexo Wang Fuk Court – um conjunto densamente povoado no distrito de Tai Po, próximo à fronteira com a China continental – já deixou 83 mortos. Quase 300 pessoas permanecem desaparecidas. A fumaça cobriu grande parte do céu da cidade enquanto equipes de emergência trabalharam durante toda a tarde e noite para conter as chamas.

Tudo sobre Em Zootopia 2

Em Zootopia 2, após resolverem o maior caso da história de Zootopia, os jovens policiais Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (Jason Bateman) descobrem que sua parceria não é tão sólida quanto imaginavam, quando o Chefe Bogo (Idris Elba) os inscreve no programa de aconselhamento “Parceiros em Crise”. Mas logo eles terão a união posta à prova quando se veem envolvidos em um novo mistério — dessa vez ligado à chegada de uma cobra venenosa à metrópole animal.

Jason Bateman retorna como Nick Wilde, a raposa ex-golpista que agora integra o Departamento de Polícia de Zootopia. Ginnifer Goodwin volta como Judy Hopps, e Shakira reprisa a popstar Gazelle. Entre as novidades estão Quinta Brunson (vencedora do Emmy) como a Dra. Fuzzby, Ke Huy Quan (vencedor do Oscar) como a cobra ardilosa Gary, Idris Elba novamente como o Chefe Bogo, e a comediante Fortune Feimster como uma castor chamada Nibbles.

O elenco também inclui Bonnie Hunt como Bonnie Hopps, Don Lake como Stu Hopps, Nate Torrence como Clawhauser, Jenny Slate como Bellwether, Alan Tudyk como Duke Weaselton, Maurice LaMarche como o Sr. Big, Leah Latham como Fru Fru, John Dallas como Frantic Pig, Tommy Chong como Yax, Mark Rhino Smith como o policial McHorn e Raymond Persi como Flash. Os músicos Ed Sheeran e Blake Slatkin fazem participações especiais como um par de ovelhas chamadas Ed Shearin e Baalake Lambkin.

Zootopia 2 ainda conta com participações de voz das estrelas de “Moana” e “Moana 2” – Dwayne Johnson (como Zeke) e Auli?i Cravalho (como Anti-Venom Pen) – além de Rachel House (como Gramma Taller) e David Fane (como Truffler); Josh Gad, de “Frozen” e “Frozen 2” (como Paul Moledebrandt); Anika Noni Rose, de “A Princesa e o Sapo” (como Squeal of Fortune Mouse); além de Stephanie Beatriz, Wilmer Valderrama e John Leguizamo, de “Encanto” (como Bloats, Higgins e Antony).

Zootopia 2 está em cartaz nos cinemas brasileiros.

