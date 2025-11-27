Crítica: Morra, Amor apresenta Jennifer Lawrence em um colapso impossível de ignorar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lynne Ramsay não faz filmes sobre eventos, mas sim sobre estados. A maneira como a cineasta molda a experiência emocional de seus protagonistas sempre foi mais importante do que o que acontece ao redor deles. Seu cinema parte de situações concretas, mas se interessa sobretudo por aquilo que se decomprime dentro da mente dos personagens.

Em Morra, Amor, essa intensidade retorna como um impacto direto no estômago, conduzindo a narrativa como um delírio pulsante. Ramsay adapta o romance de Ariana Harwicz com um olhar que abraça o caos, mas sem romantizá-lo, construindo um drama psicológico que se infiltra como algo bruto e inadiável através de uma pressão constante que cresce sem aviso.

Na trama, Grace (Jennifer Lawrence) e Jackson (Robert Pattinson) deixam Nova York e se mudam para uma casa afastada, herdada do tio dele, em uma pequena cidade rural. O isolamento, que deveria oferecer tranquilidade para a chegada do bebê, se transforma em algo opressivo quando a protagonista começa a sofrer uma deterioração emocional marcada por depressão pós-parto e uma sensação inquietante de abandono.

Jennifer Lawrence é a força incontestável do filme

Grace é introduzida como alguém tentando manter alguma estabilidade, mas a narrativa não demora a deixar claro que ela já passou do ponto de alerta. A casa ampla, cercada por campos verdejantes, se revela uma prisão psíquica, quase uma maldição herdada — não apenas pela história trágica do tio de Jackson, mas pela forma como tudo ali amplifica sua sensação de inadequação. As responsabilidades da maternidade chegam sem filtro e sem amparo, e a solidão que ela enfrenta é tão constante quanto o latido insistente do cachorro trazido pelo marido desatento.

Ramsay filma tudo a partir da sensorialidade dela, transformando o ambiente bucólico em um espaço carregado de ansiedade, culpa e desejo reprimido. Jennifer Lawrence assume o papel com entrega absoluta, construindo uma presença inquieta que incorpora a contradição entre fragilidade e fúria, afeto e repulsa, e o desejo de se reconectar com o impulso de se destruir.

Quando busca sentir algo — seja no prazer solitário se tocando sozinha enquanto o marido a negligência, na dor, batendo a cabeça em paredes e espelhos, ou na embriaguez, sempre com sua cerveja em mãos —, o filme deixa claro que sua necessidade é menos erótica e mais existencial. A aparição de LaKeith Stanfield como o motoqueiro misterioso funciona como válvula de escape e símbolo de desejo e fantasia, não por romance, mas pela promessa irracional de fuga.

Jennifer Lawrence mergulha em Grace com ferocidade, entregando uma personagem que parece existir com os nervos expostos, reagindo ao mundo com uma mistura devastadora de impulsividade e fragilidade. Sua interpretação contrasta com um Pattinson contido, que interpreta um marido disposto, mas desatento e distante, emocionalmente incapaz de acompanhar a complexidade da crise da esposa.

Montagem e ritmo desorientam não só a protagonista

A direção encontra em pequenos detalhes a chave do desconforto. O espaço rural, a casa silenciosa, o choro do bebê, a sujeira que se acumula pouco a pouco, tudo é filmado com frieza calculada. A fotografia reforça a dissociação, os ruídos se tornam abafados ou agressivos conforme o estado emocional de Grace muda, e o filme parece se mover ao mesmo tempo de forma lenta e explosiva, como se a protagonista estivesse sempre prestes a romper.

Através de elementos que evocam uma estranheza sobrenatural, como o motoqueiro misterioso, o cavalo que aparece como entidade e o ambiente rural que parece sempre à beira de revelar algo além do visível, Morra, Amor flerta com um quase-terror psicológico, mas sempre encontra raiz concreta na narrativa logo em seguida, deixando claro que o horror aqui é interno, não fantástico.

Ainda assim, esses elementos somados à montagem, que busca traduzir o estado mental fragmentado de Grace, nem sempre funciona com a força necessária. Os cortes bruscos, as quebras de ritmo e a sucessão de estímulos acabam se acumulando como ruídos que confundem mais do que conduzem. O resultado é uma tensão constante, porém dispersa, que por vezes deixa o público tão desorientado quanto a protagonista.

Vale a pena assistir Morra, Amor?

Morra, Amor é um filme que reage ao trauma sem suavizá-lo e se recusa a transformar a dor em lição. Grace não é uma mulher “irrecuperável”, ela é uma mulher comum esmagada por rupturas emocionais. A câmera se aproxima dela para revelar essa fratura, sem nunca julgar, e Lawrence sustenta essa jornada com um trabalho voraz, fazendo da personagem uma presença marcante que permanece muito após os créditos.

Morra, Amor é um exercício de subjetividade extrema, um estudo sobre a mente em colapso e sobre o que acontece quando alguém tenta seguir adiante com o que sobrou. É um filme difícil, denso e alcança um meio-termo singular. Mesmo com seus tropeços narrativos, ele tenta entregar um retrato honesto de uma ruptura psicológica.

Como obra, é intenso na atuação, interessante nos assuntos que propõe, desigual na construção e, por vezes, disperso em suas escolhas formais. Jennifer Lawrence é quem garante a atenção quando a narrativa oscila entre excesso e indecisão. Para quem for assistir pelo elenco estrelado: especialmente por ela, há um trabalho poderoso a ser encontrado, mas o resultado pode destoar das expectativas.

Nota: 6.5/10

