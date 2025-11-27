fechar
Observatório do Cinema | Notícia

Bugonia: Final explicado e o significado da história

Por Observatório do Cinema Publicado em 27/11/2025 às 12:05
Bugonia: Final explicado e o significado da história
Bugonia: Final explicado e o significado da história - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

A reta final de Bugonia esclarece se Michelle Fuller – a CEO vivida por Emma Stone – é ou não uma alienígena, culminando em uma revelação ainda maior nos últimos minutos.

Dirigido por Yorgos Lanthimos, o filme acompanha Teddy (Jesse Plemons) e Don, dois homens que decidem sequestrar Michelle acreditando que ela integra uma força extraterrestre secreta que controla a humanidade. O resultado é uma mistura de humor sombrio, paranoia e horror psicológico.

Michelle realmente é uma alienígena

Apesar de negar o filme inteiro, a grande reviravolta confirma que Michelle é, de fato, uma alien do sistema de Andrômeda. O longa retrata as suspeitas de Teddy como fruto de delírio e obsessão, mas a revelação final comprova que ele estava certo – embora seus métodos continuem injustificáveis.

Michelle é apresentada como a imperatriz de sua espécie e estava na Terra para desenvolver um medicamento capaz de suprimir o lado mais violento e destrutivo dos humanos.

Por que Teddy mira em Michelle

A motivação de Teddy vai além da teoria alienígena: sua mãe participou de um teste de um medicamento da empresa de Michelle, que resultou em mortes e pacientes em coma – ela incluída. A raiva dele se intensifica quando percebe que a compensação financeira recebida não apagou as consequências do caso.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O sequestro surge como uma tentativa desesperada de revanche e revela como a desigualdade e o poder corporativo moldam o conflito.

O motivo por trás do fim da humanidade

No desfecho, após os confrontos com Teddy e Don, Michelle conclui que a humanidade chegou ao limite. Ela rompe artificialmente a atmosfera terrestre, matando instantaneamente toda a população, mas poupando os animais. A decisão, embora absurda em tom cômico, ganha contornos trágicos quando Michelle chora ao executar o ato.

Segundo ela, intervenções alienígenas anteriores (incluindo Atlântida) fracassaram, e a evolução humana corrompeu o “genoma”, tornando a espécie agressiva por natureza. Teddy teria sido o último sinal de que não havia mais chance de salvação.

O verdadeiro significado de Bugonia

O significado central de Bugonia está na forma como o filme retrata a desumanização, tanto no modo como Teddy justifica sua violência quanto na maneira como Michelle enxerga os humanos como criaturas inferiores.

Don, o único elo sensível entre eles, acaba tragicamente destruído pelo conflito interno entre culpa, lealdade e desespero. Sua morte simboliza o ponto sem retorno: sem alguém disposto a preservar a humanidade, tanto Michelle quanto Teddy mergulham em seus piores impulsos.

No fim, Bugonia mostra como crenças extremas e ambições pessoais podem apagar por completo aquilo que nos torna humanos.

O post Bugonia: Final explicado e o significado da história apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Crítica: Bugonia transforma caos e paranoia em um experimento irregular de Yorgos Lanthimos
Filmes

Crítica: Bugonia transforma caos e paranoia em um experimento irregular de Yorgos Lanthimos
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Compartilhe

Tags