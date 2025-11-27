Observatório do Cinema | Notícia
Avatar 3 e Wicked 2 estão pré-indicados ao Oscar de efeitos visuais; veja lista
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou nesta quinta-feira (27) os 20 filmes que seguem na disputa pelo prêmio de Melhores Efeitos Visuais do Oscar 2026.
A lista reúne algumas das maiores produções do ano, incluindo Avatar: Fogo e Cinzas, Wicked: Parte 2 e Pecadores, além de blockbusters como Quarteto Fantástico: Primeiros Passos e Superman.
Confira os 20 títulos que avançam para a próxima fase da corrida:
- Avatar: Fogo e Cinzas
- Capitão América: Admirável Mundo Novo
- The Electric State
- F1: O Filme
- Quarteto Fantástico: Primeiros Passos
- Frankenstein
- Como Treinar Seu Dragão
- Jurassic World: Renascimento
- Lilo & Stitch
- The Lost Bus
- Mickey 17
- Um Filme Minecraft
- Missão: Impossível – O Acerto Final
- Predador: Terras Selvagens
- O Sobrevivente
- Pecadores
- Superman
- Thunderbolts*
- Tron: Ares
- Wicked: Parte 2
Os finalistas da categoria serão anunciados em 22 de janeiro, junto às demais indicações da 98ª edição do Oscar.
