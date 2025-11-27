Avatar 3 e Wicked 2 estão pré-indicados ao Oscar de efeitos visuais; veja lista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou nesta quinta-feira (27) os 20 filmes que seguem na disputa pelo prêmio de Melhores Efeitos Visuais do Oscar 2026.

A lista reúne algumas das maiores produções do ano, incluindo Avatar: Fogo e Cinzas, Wicked: Parte 2 e Pecadores, além de blockbusters como Quarteto Fantástico: Primeiros Passos e Superman.

Confira os 20 títulos que avançam para a próxima fase da corrida:

Avatar: Fogo e Cinzas

Capitão América: Admirável Mundo Novo

The Electric State

F1: O Filme

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Frankenstein

Como Treinar Seu Dragão

Jurassic World: Renascimento

Lilo & Stitch

The Lost Bus

Mickey 17

Um Filme Minecraft

Missão: Impossível – O Acerto Final

Predador: Terras Selvagens

O Sobrevivente

Pecadores

Superman

Thunderbolts*

Tron: Ares

Wicked: Parte 2

Os finalistas da categoria serão anunciados em 22 de janeiro, junto às demais indicações da 98ª edição do Oscar.

