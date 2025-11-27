fechar
Avatar 3 e Wicked 2 estão pré-indicados ao Oscar de efeitos visuais; veja lista

Por Observatório do Cinema Publicado em 27/11/2025 às 13:07
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou nesta quinta-feira (27) os 20 filmes que seguem na disputa pelo prêmio de Melhores Efeitos Visuais do Oscar 2026.

A lista reúne algumas das maiores produções do ano, incluindo Avatar: Fogo e CinzasWicked: Parte 2 e Pecadores, além de blockbusters como Quarteto Fantástico: Primeiros Passos e Superman.

Confira os 20 títulos que avançam para a próxima fase da corrida:

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • Capitão América: Admirável Mundo Novo
  • The Electric State
  • F1: O Filme
  • Quarteto Fantástico: Primeiros Passos
  • Frankenstein
  • Como Treinar Seu Dragão
  • Jurassic World: Renascimento
  • Lilo & Stitch
  • The Lost Bus
  • Mickey 17
  • Um Filme Minecraft
  • Missão: Impossível – O Acerto Final
  • Predador: Terras Selvagens
  • O Sobrevivente
  • Pecadores
  • Superman
  • Thunderbolts*
  • Tron: Ares
  • Wicked: Parte 2

Os finalistas da categoria serão anunciados em 22 de janeiro, junto às demais indicações da 98ª edição do Oscar.

