Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/12/2025 às 8:27
Nesta quarta-feira (03), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme A História de Simone Biles: Coragem Para Vencer.

Ficha Técnica:

A História de Simone Biles: Coragem Para Vencer

Título Original: The Simone Biles Story: Courage to Soa

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: Vanessa Parise

Elenco: Jeanté Godlock, Tisha Campbell-Martin, Raven Bowens, Dion Riley

Classe: Documentário

Sinopse:

A trajetória da atleta, desde sua vida em um orfanato até as incontáveis horas de treino que a levaram até as Olimpíadas do Rio, em 2016.

