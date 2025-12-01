fechar
Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/12/2025 às 8:39
Neste domingo (30), às 14 horas, no Cine Maior, a Record TV exibe o filme Invasão ao Serviço Secreto.

Ficha Técnica:

Invasão ao Serviço Secreto

Título Original: Angel Has Fallen

Elenco: Gerard Butler, Morgan Freeman, Frederick Schmidt, Danny Huston, Piper Perabo e Rocci Boy Williams.

Gênero: Ação

Distribuidora: California Filmes 

Sinopse:

Prestes a ser nomeado diretor do Serviço Secreto, Mike Banning tem dúvidas sobre se deve aceitar o cargo. Por mais que sinta no corpo o peso de tantas ações já realizadas, ele teme não suportar a vida atrás de uma mesa de escritório, em uma função burocrata. Antes de tomar a decisão final, ele é surpreendido quando o presidente Trumbull é subitamente atacado por drones assassinos.    

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

