Sem dó, SBT tira repórter da Band para novo canal de notícias

Larissa Alves, repórter, pediu demissão da Band e assinou contrato com o SBT News, o novo canal de notícias do SBT. A contração aconteceu na última quinta-feira (27), segundo a coluna Outro Canal, da Folha de São Paulo.

Com passagens pelo Bora Brasil, Jornal da Band e ainda pela rádio BandNews FM, a repórter explicou sua decisão em um textão em seu perfil nas redes sociais. “Depois de quase sete anos, decidi encerrar o meu ciclo profissional na Band, período tão importante na minha vida. A decisão não foi simples, mas foi tomada com muita consciência e coração aberto“, confessou.

“Sou imensamente grata a tanta gente boa, competente e parceira que encontrei ao longo dessa jornada. Fiz amigos pra vida e dividi os dias com profissionais incríveis. Entrei como estagiária e, ao longo do caminho, vivi de tudo um pouco: produção, digital, reportagem, apresentação, rádio, TV, entretenimento… quanta história boa para guardar!“, disse.

Para o SBT News, nomes de peso estão sendo convocados para o canal, que não vai ser mais transmitido na TV aberta, como Sidney Rezende, Celso Freitas, Basília Rodrigues, Amanda Klein e outros.

