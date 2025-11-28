SBT perde a paciência com Aqui Agora e programa pode sair do ar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O SBT já está esgotado com o programa Aqui Agora. A atração, relançada em agosto, corre o sério risco de sair da grade da emissora. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

O programa tem patinado na audiência, mesmo com o enfraquecimento da Globo com a reprise de Rainha da Sucata, no Vale a Pena Ver de Novo. Quem está surpreendendo na audiência é a dobradinha de Casos de Família e a novela mexicana Coração Indomável.

A atração de Christina Rocha tem marcado 4 pontos em sua média. A trama mexicana tem emplacado picos de 5 pontos. Quem tem desabado tudo é o Aqui Agora, que na última quarta-feira (26), deu apenas 2,9 pontos. Inclusive, a audiência do telejornal SBT Brasil, com César Filho, tem sido diretamente afetada com a falta de fôlego do programa policial.

Neste ano, o SBT alterou bastante a sua grade, principalmente no período da manhã e da tarde. A emissora resgatou várias atrações de sucesso, como o Aqui Agora, mas, na maioria, não obteve sucesso.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br