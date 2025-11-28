SBT perde a paciência com Aqui Agora e programa pode sair do ar
O SBT já está esgotado com o programa Aqui Agora. A atração, relançada em agosto, corre o sério risco de sair da grade da emissora. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
O programa tem patinado na audiência, mesmo com o enfraquecimento da Globo com a reprise de Rainha da Sucata, no Vale a Pena Ver de Novo. Quem está surpreendendo na audiência é a dobradinha de Casos de Família e a novela mexicana Coração Indomável.
A atração de Christina Rocha tem marcado 4 pontos em sua média. A trama mexicana tem emplacado picos de 5 pontos. Quem tem desabado tudo é o Aqui Agora, que na última quarta-feira (26), deu apenas 2,9 pontos. Inclusive, a audiência do telejornal SBT Brasil, com César Filho, tem sido diretamente afetada com a falta de fôlego do programa policial.
Neste ano, o SBT alterou bastante a sua grade, principalmente no período da manhã e da tarde. A emissora resgatou várias atrações de sucesso, como o Aqui Agora, mas, na maioria, não obteve sucesso.
