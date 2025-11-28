Rodrigo Simas é confirmado em novela com princesa africana
Rodrigo Simas, ator, está confirmado na nova novela das seis, A Nobreza do Amor, que estreia no primeiro semestre de 2026. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Na trama, o personagem de Simas terá uma ligação direta com a protagonista da trama, Alika, papel de Duda Santos. Ele também será filho do personagem de Marco Ricca, que também se encontra na obra. O elenco da novela ainda conta com nomes de peso, como Rita Batista, Nicolas Prattes, Lázaro Ramos e tantos outros.
O último trabalho de Rodrigo Simas na Globo foi no remake de Renascer. Na trama, ele foi José Venâncio, o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Porém, no meio da trama, ele acaba morrendo em uma emboscada feita por Egídio (Vladimir Brichta). Ele também marcou presença na série Vidas Bandidas, exibida na Band, e no filme Viva a Vida.
A Nobreza do Amor é uma trama de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. A direção fica por conta de Gustavo Fernández.
