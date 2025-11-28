Maníaco do Parque: Brutal saga real aterrissa no Prime Video e revisita um dos crimes mais chocantes do Brasil
O filme Maníaco do Parque, disponível no Prime Video, apresenta uma dramatização dos crimes cometidos por Francisco de Assis Pereira no final dos anos 1990, período em que diversas mulheres foram atraídas e assassinadas na região do Parque do Estado, em São Paulo. A produção revisita o caso com enfoque no impacto social e na repercussão que mobilizou a imprensa e as autoridades à época.
A narrativa acompanha Elena, uma jornalista interpretada por Giovanna Grigio, que busca aprofundar-se na investigação em meio à pressão de conduzir uma reportagem de grande relevância. Paralelamente, o filme mostra como o agressor se aproximava das vítimas utilizando promessas de sessões fotográficas para ganhar confiança antes de cometer os crimes.
Com direção de Maurício Eça e atuação de Silvero Pereira no papel do criminoso, o longa apresenta reconstruções baseadas em informações públicas e depoimentos que marcaram o caso. O roteiro aborda o clima de medo vivido pela população e o trabalho das forças policiais durante o processo de identificação e prisão do responsável.
A obra também ressalta a mobilização social que se formou naquele período, refletindo sobre a memória coletiva e o impacto duradouro do episódio na história criminal brasileira.
