Aqueles Que Me Desejam a Morte: Ação, perseguição e sobrevivência em destaque no Prime Video

O filme Aqueles Que Me Desejam a Morte, disponível no Prime Video, acompanha a jornada de Hannah, uma bombeira paraquedista marcada por um trauma recente. A personagem, interpretada por Angelina Jolie, se vê envolvida em uma nova situação extrema ao encontrar Connor, um garoto de 12 anos que presencia o assassinato do próprio pai e passa a ser alvo de criminosos profissionais.

A narrativa segue o percurso dos dois enquanto atravessam uma região isolada, em meio a uma floresta ameaçada por um incêndio de grandes proporções. A perseguição aos personagens se torna ainda mais intensa devido ao avanço das chamas, que transforma o ambiente em um obstáculo adicional para a fuga.

Dirigido por Taylor Sheridan, o longa reúne elementos de ação e tensão constantes, apresentando também Jon Bernthal, Nicholas Hoult e Aidan Gillen no elenco. O foco recai sobre a tentativa de sobrevivência em condições extremas, evidenciando a relação que se forma entre a bombeira e o menino enquanto ambos enfrentam perigo iminente.

Com cerca de 100 minutos de duração, a produção trabalha temas como perda, coragem e resistência diante de forças humanas e naturais.

