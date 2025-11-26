Resumão de Stranger Things: tudo o que você precisa lembrar antes de assistir a temporada final da série

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A reta final de Stranger Things chega para amarrar quase uma década de mistérios, tragédias e lacunas deixadas pelo Mundo Invertido. Para quem vai encarar o Volume 1 da última temporada, reunimos abaixo um guia inédito, direto e detalhado com os pontos indispensáveis para entrar no desfecho totalmente preparado.



1. Temporada 1: o desaparecimento que mudou tudo

Will Byers some após ser capturado por uma criatura do Mundo Invertido.

some após ser capturado por uma criatura do Mundo Invertido. Eleven aparece na floresta com poderes telecinéticos e vira aliada do grupo.

aparece na floresta com poderes telecinéticos e vira aliada do grupo. Joyce usa luzes para se comunicar com o filho preso no outro mundo.

A turma enfrenta o Demogorgon , e Eleven se sacrifica para destruí-lo (mas sobrevive).

, e Eleven se sacrifica para destruí-lo (mas sobrevive). O governo esconde tudo, enquanto Hopper descobre que a ameaça é maior do que parece.

2. Temporada 2: o Devorador de Mentes assume o controle

Will retorna, mas está conectado ao Mundo Invertido e sofre influência do Mind Flayer .

. O laboratório de Hawkins continua experimentos ilegais.

Eleven descobre sua origem, visita outras crianças com poderes e retorna para fechar o portal.

O Mind Flayer perde o acesso à cidade, mas vê Eleven como seu principal obstáculo e promete vingança.

3. Temporada 3: a invasão russa e a batalha do shopping

Soldados russos reabrem um portal sob o Starcourt Mall .

. O Mind Flayer cria um novo monstro usando corpos de moradores da cidade.

Billy, controlado pela entidade, se sacrifica para salvar Eleven.

Hopper enfrenta os russos, destrói a máquina, e aparentemente morre na explosão.

A família Byers e Eleven deixam Hawkins após o trauma, sem saber que Hopper está vivo em uma prisão soviética.

4. Temporada 4: a origem de Vecna e a queda de Hawkins

A cidade enfrenta uma onda de assassinatos sobrenaturais. A causa: Vecna , novo vilão ligado ao Mundo Invertido.

, novo vilão ligado ao Mundo Invertido. A história revela que Vecna é Henry Creel , o primeiro experimento de Brenner, e que Eleven o enviou ao Mundo Invertido quando criança, criando, sem querer, o primeiro portal.

, o primeiro experimento de Brenner, e que Eleven o enviou ao Mundo Invertido quando criança, criando, sem querer, o primeiro portal. Eleven recupera seus poderes no Projeto Nina.

Eddie Munson lidera a banda no Upside Down e se sacrifica em um dos momentos mais marcantes da série.

Vecna ataca Max , quebra seus ossos e para seu coração por um minuto; Eleven a revive, mas ela entra em coma.

, quebra seus ossos e para seu coração por um minuto; Eleven a revive, mas ela entra em coma. Mesmo ferido, Vecna completa o plano: abre fendas gigantes que rasgam Hawkins.

O Mundo Invertido invade a cidade , trazendo fumaça, esporos e destruição.

, trazendo fumaça, esporos e destruição. Will confirma que Vecna continua vivo e preparando seu próximo ataque.

Com quatro temporadas cheias de perdas, revelações e portais abertos, Hawkins entra na fase final da guerra. Vecna está solto, Max está entre a vida e a morte e Eleven encara o inimigo mais poderoso que já enfrentou. Agora, tudo o que começou com o desaparecimento de Will precisa ser resolvido.