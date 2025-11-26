fechar
Resumão de Stranger Things: tudo o que você precisa lembrar antes de assistir a temporada final da série

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/11/2025 às 20:31
A reta final de Stranger Things chega para amarrar quase uma década de mistérios, tragédias e lacunas deixadas pelo Mundo Invertido. Para quem vai encarar o Volume 1 da última temporada, reunimos abaixo um guia inédito, direto e detalhado com os pontos indispensáveis para entrar no desfecho totalmente preparado.

1. Temporada 1: o desaparecimento que mudou tudo

  • Will Byers some após ser capturado por uma criatura do Mundo Invertido.
  • Eleven aparece na floresta com poderes telecinéticos e vira aliada do grupo.
  • Joyce usa luzes para se comunicar com o filho preso no outro mundo.
  • A turma enfrenta o Demogorgon, e Eleven se sacrifica para destruí-lo (mas sobrevive).
  • O governo esconde tudo, enquanto Hopper descobre que a ameaça é maior do que parece.

2. Temporada 2: o Devorador de Mentes assume o controle

  • Will retorna, mas está conectado ao Mundo Invertido e sofre influência do Mind Flayer.
  • O laboratório de Hawkins continua experimentos ilegais.
  • Eleven descobre sua origem, visita outras crianças com poderes e retorna para fechar o portal.
  • O Mind Flayer perde o acesso à cidade, mas vê Eleven como seu principal obstáculo e promete vingança.

3. Temporada 3: a invasão russa e a batalha do shopping

  • Soldados russos reabrem um portal sob o Starcourt Mall.
  • O Mind Flayer cria um novo monstro usando corpos de moradores da cidade.
  • Billy, controlado pela entidade, se sacrifica para salvar Eleven.
  • Hopper enfrenta os russos, destrói a máquina, e aparentemente morre na explosão.
  • A família Byers e Eleven deixam Hawkins após o trauma, sem saber que Hopper está vivo em uma prisão soviética.

4. Temporada 4: a origem de Vecna e a queda de Hawkins

  • A cidade enfrenta uma onda de assassinatos sobrenaturais. A causa: Vecna, novo vilão ligado ao Mundo Invertido.
  • A história revela que Vecna é Henry Creel, o primeiro experimento de Brenner, e que Eleven o enviou ao Mundo Invertido quando criança, criando, sem querer, o primeiro portal.
  • Eleven recupera seus poderes no Projeto Nina.
  • Eddie Munson lidera a banda no Upside Down e se sacrifica em um dos momentos mais marcantes da série.
  • Vecna ataca Max, quebra seus ossos e para seu coração por um minuto; Eleven a revive, mas ela entra em coma.
  • Mesmo ferido, Vecna completa o plano: abre fendas gigantes que rasgam Hawkins.
  • O Mundo Invertido invade a cidade, trazendo fumaça, esporos e destruição.
  • Will confirma que Vecna continua vivo e preparando seu próximo ataque.

Com quatro temporadas cheias de perdas, revelações e portais abertos, Hawkins entra na fase final da guerra. Vecna está solto, Max está entre a vida e a morte e Eleven encara o inimigo mais poderoso que já enfrentou. Agora, tudo o que começou com o desaparecimento de Will precisa ser resolvido.

