Resumão de Stranger Things: tudo o que você precisa lembrar antes de assistir a temporada final da série
Clique aqui e escute a matéria
A reta final de Stranger Things chega para amarrar quase uma década de mistérios, tragédias e lacunas deixadas pelo Mundo Invertido. Para quem vai encarar o Volume 1 da última temporada, reunimos abaixo um guia inédito, direto e detalhado com os pontos indispensáveis para entrar no desfecho totalmente preparado.
1. Temporada 1: o desaparecimento que mudou tudo
- Will Byers some após ser capturado por uma criatura do Mundo Invertido.
- Eleven aparece na floresta com poderes telecinéticos e vira aliada do grupo.
- Joyce usa luzes para se comunicar com o filho preso no outro mundo.
- A turma enfrenta o Demogorgon, e Eleven se sacrifica para destruí-lo (mas sobrevive).
- O governo esconde tudo, enquanto Hopper descobre que a ameaça é maior do que parece.
2. Temporada 2: o Devorador de Mentes assume o controle
- Will retorna, mas está conectado ao Mundo Invertido e sofre influência do Mind Flayer.
- O laboratório de Hawkins continua experimentos ilegais.
- Eleven descobre sua origem, visita outras crianças com poderes e retorna para fechar o portal.
- O Mind Flayer perde o acesso à cidade, mas vê Eleven como seu principal obstáculo e promete vingança.
3. Temporada 3: a invasão russa e a batalha do shopping
- Soldados russos reabrem um portal sob o Starcourt Mall.
- O Mind Flayer cria um novo monstro usando corpos de moradores da cidade.
- Billy, controlado pela entidade, se sacrifica para salvar Eleven.
- Hopper enfrenta os russos, destrói a máquina, e aparentemente morre na explosão.
- A família Byers e Eleven deixam Hawkins após o trauma, sem saber que Hopper está vivo em uma prisão soviética.
4. Temporada 4: a origem de Vecna e a queda de Hawkins
- A cidade enfrenta uma onda de assassinatos sobrenaturais. A causa: Vecna, novo vilão ligado ao Mundo Invertido.
- A história revela que Vecna é Henry Creel, o primeiro experimento de Brenner, e que Eleven o enviou ao Mundo Invertido quando criança, criando, sem querer, o primeiro portal.
- Eleven recupera seus poderes no Projeto Nina.
- Eddie Munson lidera a banda no Upside Down e se sacrifica em um dos momentos mais marcantes da série.
- Vecna ataca Max, quebra seus ossos e para seu coração por um minuto; Eleven a revive, mas ela entra em coma.
- Mesmo ferido, Vecna completa o plano: abre fendas gigantes que rasgam Hawkins.
- O Mundo Invertido invade a cidade, trazendo fumaça, esporos e destruição.
- Will confirma que Vecna continua vivo e preparando seu próximo ataque.
Com quatro temporadas cheias de perdas, revelações e portais abertos, Hawkins entra na fase final da guerra. Vecna está solto, Max está entre a vida e a morte e Eleven encara o inimigo mais poderoso que já enfrentou. Agora, tudo o que começou com o desaparecimento de Will precisa ser resolvido.