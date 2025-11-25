Y: Marshals: spin-off de Yellowstone destaca recomeço e conflitos de Kayce Dutton em trailer inédito

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/11/2025 às 7:03
A série Y: Marshals, derivada de Yellowstone e centrada em Kayce Dutton, ganhou um trailer oficial que mostra o personagem tentando recomeçar a vida longe do rancho da família. No vídeo, ele surge no próprio rancho, ao lado da esposa e do filho, enquanto encara novos conflitos que misturam ação intensa e disputas territoriais.

Logo depois, o trailer destaca a entrada de Kayce em uma equipe de elite dos U.S. Marshals. Assim, a produção une o passado do personagem como cowboy e militar ao novo papel de guardião da lei em Montana. Além disso, a prévia confirma o retorno de Gil Birmingham, Mo Brings Plenty e Brecken Merrill, que retomam seus papéis como Thomas Rainwater, Mo e Tate Dutton.

A trama de Marshals: Uma História de Yellowstone acompanha Kayce em missões perigosas, enquanto ele e o time equilibram família, dever e o peso emocional de enfrentar a violência crescente da região. O elenco também conta com Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means e Brett Cullen, que interpretam integrantes da unidade e autoridades locais.

Enquanto isso, o universo de Yellowstone continua disponível para o público no Paramount+, incluindo os spin-offs 1883 e 1923, e as quatro primeiras temporadas no catálogo da Netflix. Marshals ainda não tem estreia definida no Brasil, mas chega aos Estados Unidos em 1º de março de 2026.

