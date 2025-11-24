Pluribus vira fenômeno global e garante o maior lançamento dramático da história do Apple TV
Pluribus alcançou um feito histórico nesta quinta-feira (20) ao se tornar o maior lançamento de uma série dramática do Apple TV. A produção criada por Vince Gilligan, mente por trás de Breaking Bad, superou o recorde que pertencia à segunda temporada de Ruptura. A série ganhou destaque ao liderar as horas assistidas em 100 países, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Índia e França.
O chefe de programação da plataforma, Matt Cherniss, celebrou o marco. Segundo ele, manter os segredos da produção foi uma experiência divertida e gratificante. Ele destacou a criatividade do projeto, o humor ácido da trama e a força do elenco liderado por Rhea Seehorn, que já brilhou em Better Call Saul. Com isso, Pluribus se consolida como um dos lançamentos mais comentados do ano e desperta ainda mais interesse do público.
A série, com nove episódios, estreou em 7 de novembro de 2025 com dois capítulos iniciais. Os episódios seguintes chegam toda sexta-feira até 26 de dezembro.
O elenco reúne nomes como Karolina Wydra, de Sneaky Pete, e Carlos-Manuel Vesga, de O Sequestro do Voo 601. A trama também conta com participações especiais de Miriam Shor e Samba Schutte, que ampliam o mistério e a tensão dessa história que já conquistou espectadores ao redor do mundo.