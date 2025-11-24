fechar
A Semana da Minha Vida: Musical juvenil explora fé, luto e transformação na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/11/2025 às 16:42
O filme A Semana da Minha Vida, disponível na Netflix, apresenta a trajetória de Will, um adolescente que enfrenta dificuldades emocionais após a morte da mãe. Para evitar problemas com a Justiça, ele é enviado para um acampamento cristão de verão, ambiente no qual precisa lidar com novas regras, pessoas desconhecidas e uma rotina completamente diferente da que está acostumado.

A proposta da produção é acompanhar sua adaptação a esse cenário, marcado por desafios pessoais, atividades coletivas e descobertas sobre si mesmo.

No acampamento, Will conhece jovens com histórias próprias, entre eles Avery, com quem desenvolve uma relação significativa. Por meio dessa convivência, o protagonista passa a refletir sobre o luto e sobre como reconstruir sua vida a partir das oportunidades que surgem. A narrativa utiliza músicas interpretadas pelos personagens para expressar seus sentimentos e avanços durante a estadia no local.

Com pouco mais de 90 minutos, o filme destaca temas como superação, reconstrução emocional e o impacto que vínculos afetivos podem ter em momentos de ruptura na juventude.

