Casal grávido enfrenta perigo gelado em filme de sobrevivência na Netflix
O filme Ponto Vermelho, disponível na Netflix, apresenta a história de um casal em crise que decide fazer uma viagem ao extremo norte da Suécia para tentar retomar o equilíbrio emocional após dificuldades no relacionamento e a descoberta de uma gravidez. A jornada, que começa de forma tranquila, ganha novos contornos quando os dois percebem que estão sendo observados e perseguidos durante um acampamento nas montanhas cobertas de neve.
A produção dirigida por Alain Darborg aposta no isolamento, na natureza hostil e no clima silencioso da região para criar um ambiente de constante pressão, colocando os personagens frente a perigos que exigem escolhas imediatas para sobreviver. Aos poucos, segredos antigos vêm à tona, revelando que a ameaça que enfrentam não é apenas externa, mas também resultado de acontecimentos de seu passado.
Com aproximadamente 86 minutos, o longa aborda temas como culpa, consequências e instinto de sobrevivência em uma paisagem extrema e desolada.
