Temporada final de Stranger Things terá a morte mais violenta e chocante da série

A última temporada de Stranger Things promete abalar profundamente os fãs, e não de um jeito leve. Matt e Ross Duffer confirmaram ao The Times que os novos episódios trarão a morte mais violenta de toda a série, um aviso direto de que o encerramento da história será sombrio, intenso e emocionalmente devastador. Com estreia marcada para o dia 26, a contagem regressiva já começou, e as especulações sobre quem será a próxima vítima tomam conta da internet.

Desde 2016, a produção acompanha o grupo de jovens de Hawkins enfrentando conspirações, entidades monstruosas e horrores vindos do Mundo Invertido, sempre equilibrando nostalgia dos anos 80, ficção científica e terror. O elenco liderado por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink se tornou mundialmente conhecido, acompanhado por nomes veteranos como Winona Ryder, David Harbour, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Maya Hawke, Joe Keery e, em temporadas anteriores, artistas como Joseph Quinn e Jamie Campbell Bower.

Agora, o desfecho chega dividido em três partes:

• Volume 1: quatro episódios — estreia em 26 de novembro

• Volume 2: três episódios — estreia em 25 de dezembro

• Volume 3: episódio final — estreia em 31 de dezembro

Todos os volumes estreiam às 22h (horário de Brasília).

Quais personagens de Stranger Things morreram ao longo da série?

O clima de despedida reacende lembranças dolorosas da jornada: ao longo das quatro temporadas, algumas mortes marcaram profundamente a história e o público: de Barb, a primeira vítima do Demogorgon, ao sacrifício heroico de Eddie Munson, talvez o adeus mais sentido da série. Além deles, personagens como Bob Newby, Billy Hargrove, Chrissy Cunningham, Jason Craver, Alexei e Dr. Brenner também deixaram suas marcas, cada um contribuindo para o tom cada vez mais sombrio da narrativa.

Com a chegada de Linda Hamilton, ícone de O Exterminador do Futuro, e um investimento de blockbuster, os Duffer parecem preparados para entregar um desfecho épico e brutal. A promessa de uma morte “traumática e sem precedentes” reforça que Hawkins não sairá ilesa dessa batalha final contra Vecna.

Resta apenas uma pergunta movimentando os fãs:

quem será o próximo a cair na temporada mais sombria de Stranger Things?