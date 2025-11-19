Marcos Caruso vai viver homem ‘ogro’ em Coração Acelerado
Marcos Caruso, ator, vai viver um homem completamente conservador, no melhor estilo “ogro”, na nova novela das sete, Coração Acelerado.
O personagem do ator será Alaor. Ele é poderoso na região e criador do Alô Coutry. O empresário, abalado por perder a esposa, resolve passar os seus negócios para o filho Alaorzinho, papel defendido por Daniel de Oliveira. Só depois disso, ele consegue curtir a sua vida. Mas a personalidade conservadora e a teimosia ao extremo serão suas características.
Por falar em Coração Acelerado, a trama conta com um elenco poderoso formado por Ricardo Pereira, Letícia Spiller, Isadora Cruz, Elisa Lucinda, Ana Castela, Ramille, Isabelle Drummond,Filipe Bragança e tantos outros.
A novela sertaneja também vai abordar os assédios que cantoras sertanejas enfrentam no início de carreira, com propostas indecentes de empresários.
