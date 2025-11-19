fechar
Observatório da Tv | Notícia

Globo reconhece erro e acaba com Aberto Ao Público

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/11/2025 às 17:13
Globo reconhece erro e acaba com Aberto Ao Público
Globo reconhece erro e acaba com Aberto Ao Público - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Globo perdeu a paciência com a audiência do programa humorístico Aberto ao Público, que estava em sua segunda temporada, e resolveu encerrar antes do previsto. A atração terminou na última terça-feira (18), segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Na realidade, a segunda temporada estava programada para ter oito episódios, mas ficou com sete. Tudo por conta de que a Globo, dia 25, vai exibir a partida de Flamengo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, em horário inusitado na grade da emissora.

A segunda temporada de Aberto ao Público não teve fôlego para enfrentar o reality rural A Fazenda 17, na Record. Na semana passada, o humorístico marcou 7,9 pontos na Grande São Paulo, enquanto A Fazenda, repleta de barracos, emplacou 8,1 pontos.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a Globo não está muito empolgada com a terceira temporada do humorístico em 2026. Durante sua exibição, Aberto ao Público contou com participações de Gil do Vigor, Nicolas Prattes e outros.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

SBT surpreende e anuncia demissão de Rinaldi Faria
Daniela Beyruti

SBT surpreende e anuncia demissão de Rinaldi Faria
Chance de quitar pendências aparece para 3 signos no momento em que menos esperam
Signo

Chance de quitar pendências aparece para 3 signos no momento em que menos esperam

Compartilhe

Tags