Globo reconhece erro e acaba com Aberto Ao Público
A Globo perdeu a paciência com a audiência do programa humorístico Aberto ao Público, que estava em sua segunda temporada, e resolveu encerrar antes do previsto. A atração terminou na última terça-feira (18), segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Na realidade, a segunda temporada estava programada para ter oito episódios, mas ficou com sete. Tudo por conta de que a Globo, dia 25, vai exibir a partida de Flamengo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, em horário inusitado na grade da emissora.
A segunda temporada de Aberto ao Público não teve fôlego para enfrentar o reality rural A Fazenda 17, na Record. Na semana passada, o humorístico marcou 7,9 pontos na Grande São Paulo, enquanto A Fazenda, repleta de barracos, emplacou 8,1 pontos.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a Globo não está muito empolgada com a terceira temporada do humorístico em 2026. Durante sua exibição, Aberto ao Público contou com participações de Gil do Vigor, Nicolas Prattes e outros.
