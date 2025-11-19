Globo acaba com mistério e define data de novela vertical com Jade Picon
A Globo definiu para o dia 25 de novembro a estreia da novela vertical Tudo Por Uma Segunda Chance, que conta com 50 capítulos, e que será distribuída em várias redes sociais.
Basicamente, a trama conta a triste história de Paula (Debora Ozório), que vê seu romance por Lucas (Daniel Rangel) destruído pela amiga do casal, Soraia (Jade Picon). Com amor desmedido pelo mocinho, a vilã vai tocar o terror e acabar com o casamento da amiga.
“O Lucas é um bom moço, é um rapaz de família, apaixonadíssimo pela Paula, só que vai vir Soraia. E quando chega Soraia. […] Quando começar Soraia ali na história, fiquem atentos”, defendeu Daniel.
Daniel Rangel também revelou que fez o piloto com Jade Picon e ficou feliz dela fazer parte da trama. “A Jade gravou o piloto comigo, e foi super legal, a gente se divertiu para caramba. Ela, também, desde o início estava empolgada, já vestindo a camisa do projeto. [Soraia] vai aprontar muito, Luquinhas vai passar umas situações com ela, que eu não posso adiantar, mas vocês podem esperar muita coisa”, disse.
