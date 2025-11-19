Globo acaba com mistério e define data de novela vertical com Jade Picon

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo definiu para o dia 25 de novembro a estreia da novela vertical Tudo Por Uma Segunda Chance, que conta com 50 capítulos, e que será distribuída em várias redes sociais.

Basicamente, a trama conta a triste história de Paula (Debora Ozório), que vê seu romance por Lucas (Daniel Rangel) destruído pela amiga do casal, Soraia (Jade Picon). Com amor desmedido pelo mocinho, a vilã vai tocar o terror e acabar com o casamento da amiga.

“O Lucas é um bom moço, é um rapaz de família, apaixonadíssimo pela Paula, só que vai vir Soraia. E quando chega Soraia. […] Quando começar Soraia ali na história, fiquem atentos”, defendeu Daniel.

Daniel Rangel também revelou que fez o piloto com Jade Picon e ficou feliz dela fazer parte da trama. “A Jade gravou o piloto comigo, e foi super legal, a gente se divertiu para caramba. Ela, também, desde o início estava empolgada, já vestindo a camisa do projeto. [Soraia] vai aprontar muito, Luquinhas vai passar umas situações com ela, que eu não posso adiantar, mas vocês podem esperar muita coisa”, disse.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br