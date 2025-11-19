Danilo Gentili se empolga e pensa em renovar contrato com o SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Danilo Gentili, apresentador, ao que tudo indica, pretende renovar contrato com o SBT após um período de insatisfação. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

O apresentador já teve uma reunião com Daniela Beyruti, presidente do SBT, para acertar os últimos detalhes, mas ainda não assinou o novo contrato. Em dezembro, termina o seu atual vínculo com a emissora.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, Gentili comentou que “há possibilidade de boas novidades em breve”, fazendo mistério. Na última terça-feira (18), Danilo Gentili debochou na rede social X da demissão de Rinaldi Faria, que assumia o cargo da Superintendência Artística e de Programação da emissora.

“Se você quer sumir, fale com o Patati. Se você quer chorar, fale com o Patatá”, disparou Gentili. O The Noite é um fenômeno no canal do YouTube e acumula uma média de 3 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede a audiência das principais regiões do país.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br