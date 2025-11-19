Danilo Gentili se empolga e pensa em renovar contrato com o SBT
Clique aqui e escute a matéria
Danilo Gentili, apresentador, ao que tudo indica, pretende renovar contrato com o SBT após um período de insatisfação. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
O apresentador já teve uma reunião com Daniela Beyruti, presidente do SBT, para acertar os últimos detalhes, mas ainda não assinou o novo contrato. Em dezembro, termina o seu atual vínculo com a emissora.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, Gentili comentou que “há possibilidade de boas novidades em breve”, fazendo mistério. Na última terça-feira (18), Danilo Gentili debochou na rede social X da demissão de Rinaldi Faria, que assumia o cargo da Superintendência Artística e de Programação da emissora.
“Se você quer sumir, fale com o Patati. Se você quer chorar, fale com o Patatá”, disparou Gentili. O The Noite é um fenômeno no canal do YouTube e acumula uma média de 3 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede a audiência das principais regiões do país.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br