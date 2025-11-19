fechar
Daniela Beyruti defende Rinaldi Faria após demissão no SBT

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/11/2025 às 10:05
Daniela Beyruti, presidente do SBT, se manifestou sobre a demissão de Rinaldi Faria, que não faz mais parte da Superintendência Artística e de Programação. A executiva não escondeu o incômodo com as especulações que surgiram após o comunicado oficial da emissora.

Em entrevista para o colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, ela tentou esclarecer o assunto. “Oi, Flavio, não gosto de injustiça e acredito que as notícias que estão se espalhando são maldosas demais. Celso (Portiolli) César (Filho) e Ratinho nem sabiam que o contrato do Rinaldi estava acabando. Esse foi o comunicado. O resto é mentira. Sou muito grata ao Rinaldi. Ele fez MUITO para o SBT. Me ajudou muito neste ano que se dedicou em me ajudar”, desabafou.

Rinaldi Faria, também procurado pelo colunista, esclareceu sua versão dos fatos. “Nada disso procede. Desde o início, disse a Dani que daria um ano da minha vida para me dedicar ao SBT. Pelo Amor e GRATIDÃO que tenho por eles”, explicou.

Quem vibrou com a demissão de Rinaldi Faria foi o apresentador Danilo Gentili. Na rede social X, ele não fez questão de esconder o seu contentamento e debochou do empresário. “Se você quer sumir, fale com o Patati. Se você quer chorar, fale com o Patatá”, disparou.

