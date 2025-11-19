Daniela Beyruti defende Rinaldi Faria após demissão no SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Daniela Beyruti, presidente do SBT, se manifestou sobre a demissão de Rinaldi Faria, que não faz mais parte da Superintendência Artística e de Programação. A executiva não escondeu o incômodo com as especulações que surgiram após o comunicado oficial da emissora.

Em entrevista para o colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, ela tentou esclarecer o assunto. “Oi, Flavio, não gosto de injustiça e acredito que as notícias que estão se espalhando são maldosas demais. Celso (Portiolli) César (Filho) e Ratinho nem sabiam que o contrato do Rinaldi estava acabando. Esse foi o comunicado. O resto é mentira. Sou muito grata ao Rinaldi. Ele fez MUITO para o SBT. Me ajudou muito neste ano que se dedicou em me ajudar”, desabafou.

Rinaldi Faria, também procurado pelo colunista, esclareceu sua versão dos fatos. “Nada disso procede. Desde o início, disse a Dani que daria um ano da minha vida para me dedicar ao SBT. Pelo Amor e GRATIDÃO que tenho por eles”, explicou.

Quem vibrou com a demissão de Rinaldi Faria foi o apresentador Danilo Gentili. Na rede social X, ele não fez questão de esconder o seu contentamento e debochou do empresário. “Se você quer sumir, fale com o Patati. Se você quer chorar, fale com o Patatá”, disparou.