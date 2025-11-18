fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/11/2025 às 13:50

Nesta quarta-feira (19), às 15h20, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme O Príncipe Esquecido.

Ficha Técnica:

O Príncipe Esquecido

Título Original: The Lost Prince Aka: Le Prince Oublié

País de Origem: Belga

Ano de Produção: 2020

Diretor: Michel Hazanavicius

Elenco: Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye, Néotis Ronzon

Classe: Aventura

Sinopse:

Djibi conta à filha contos de fadas todas as noites. Anos depois, ela começa a superar o ritual e seu pai, que luta para permanecer o herói da vida dela.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

