Rita Batista surpreende e sai do É de Casa para fazer novela que terá princesa africana

Rita Batista, apresentadora, deixará o É de Casa. Porém, ela não está de saída da Globo. O seu nome está confirmadíssimo no elenco da próxima novela das seis, Nobreza do Amor. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

A trama, escrita por Duca Rachid, Julio Fischer e Elisio Lopes Jr., contará a história de uma princesa africana que acaba parando no nordeste brasileiro. Duda Santos será a protagonista e Lázaro Ramos, antes no elenco de Coração Acelerado, vai ser o grande vilão da trama. Rita também terá papel de destaque na história.

Com a saída de Rita Batista, algumas mudanças vão acontecer no É de Casa. Agora, Maria Beltrão assume de vez o quadro de Bem Estar na atração. O quadro, que também está no Encontro com Patrícia Poeta, vai ser comandado pela ex-BBB Thelma Assis.

Por falar em A Nobreza do Amor, a trama terá direção de Gustavo Fernandez e só deve estrear em março na Globo.

