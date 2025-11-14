fechar
Atriz de Breaking Bad se junta ao elenco da 3ª temporada de As Bruxas de Mayfair

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/11/2025 às 20:00
A 3ª temporada de As Bruxas de Mayfair ganhou um reforço de peso: a atriz Betsy Brandt, conhecida por seu papel em Breaking Bad, foi anunciada como nova integrante da série.

Brandt dará vida a Katherine, personagem cujos detalhes ainda são mantidos em segredo, mas promete acrescentar mistério e intensidade à trama.

A novidade marca também o reencontro profissional da atriz com os produtores executivos Mark Johnson e Thomas Schnauz, que trabalharam com Brandt em Breaking Bad, reforçando a química já conhecida entre eles.

A série acompanha a neurocirurgiã Alexandra Daddario, herdeira de uma família de bruxas, enquanto ela lida com seus novos poderes e uma presença sinistra que assombra sua linhagem há gerações.

Baseada na trilogia The Lives of the Mayfair Witches, de Anne Rice, a produção é exibida nos EUA pela AMC e no Brasil pelo Prime Video. A segunda temporada estreou em janeiro deste ano, e os fãs agora aguardam ansiosos pela estreia da terceira temporada com a participação de Brandt.

