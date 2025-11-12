8ª e última temporada de Outlander ganha data de estreia e promete desfecho épico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A jornada de Claire e Jamie Fraser está chegando ao fim. A oitava e última temporada de Outlander ganhou data de estreia: os novos episódios começam a ser exibidos em 6 de março de 2026 pelo Starz. No Brasil, onde a série é transmitida pelo Disney+, ainda não há confirmação se o lançamento será simultâneo.

Inspirada nos livros de Diana Gabaldon, a produção acompanha a história de Claire (Caitríona Balfe), uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial que, misteriosamente, viaja no tempo e vai parar no século XVIII. Lá, ela conhece o guerreiro escocês Jamie Fraser (Sam Heughan) e se vê dividida entre dois mundos e dois amores, enquanto enfrenta guerras, revoluções e dilemas morais.

Criada por Ronald D. Moore (Battlestar Galactica), Outlander estreou em 2014 e se tornou uma das séries de drama histórico mais populares da década. Ao longo de sete temporadas, conquistou milhões de fãs com seu enredo romântico, suas viagens no tempo e a recriação detalhada da Escócia do século XVIII.

Além da temporada final, os fãs já podem conferir o derivado Outlander: Blood of My Blood, que estreou em 8 de agosto de 2025 e explora as origens das famílias Fraser e Randall. No Brasil, todas as temporadas de Outlander estão disponíveis no Disney+ e também na Netflix.