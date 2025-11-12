2ª temporada de Alien: Earth é confirmada após sucesso da série no FX e Disney+
Os fãs de Alien: Earth podem comemorar. A segunda temporada da série foi oficialmente confirmada e contará novamente com Noah Hawley no comando. O criador firmou um novo contrato com a Disney e a FX, avaliado em valores de nove dígitos, segundo a Variety. A produção do novo ciclo começará em Londres, em 2026, e deve chegar ao público em 2027, considerando o cronograma atual.
John Landgraf, presidente da FX, celebrou a renovação. Ele destacou a parceria de longa data com Hawley e elogiou seu talento em criar histórias originais e visualmente marcantes. “Mal podemos esperar para começar a trabalhar na próxima temporada de Alien: Earth, além de outros projetos igualmente empolgantes que já estão em desenvolvimento”, disse.
Hawley também expressou entusiasmo com a continuação da série. “A FX sempre apoiou narrativas ousadas e centradas nos personagens. Desde Fargo, me encorajam a correr riscos criativos. Estou animado para continuar explorando o mundo de Alien: Earth com nosso elenco e equipe”, declarou o showrunner.
Um novo olhar sobre o universo de alien
Alien: Earth conquistou os fãs por cumprir a promessa de finalmente trazer o Xenomorfo à Terra, mas situando a trama antes dos eventos de Prometheus e Alien: Covenant. Ambientada em 2120, a história mostra um planeta dominado por cinco megacorporações: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold, em plena Era Corporativa, onde humanos, ciborgues e sintéticos coexistem.
Tudo muda quando a Prodigy Corporation descobre uma tecnologia capaz de criar híbridos — robôs com consciência humana. O primeiro deles, Wendy (interpretada por Sydney Chandler), representa o auge da inovação. Mas a queda de uma nave da Weyland-Yutani em Prodigy City traz à tona o terror: a bordo estão cinco espécies de criaturas extraterrestres, incluindo o temido Xenomorfo.
Com a cidade em colapso, Wendy e seu mentor Kirsh (Timothy Olyphant) enfrentam uma luta desesperada pela sobrevivência, enquanto o caos se espalha entre humanos e máquinas.
O elenco ainda conta com Alex Lawther, Samuel Blenkin, Richa Moorjani, Karen Aldridge, Enzo Cilenti, Amir Boutrous, Michael Smiley e Tanapol Chuksrida.
Com o retorno confirmado e promessas de expandir ainda mais o universo da franquia, a nova temporada de Alien: Earth promete aprofundar o terror, a tensão política e o conflito entre humanidade e tecnologia, temas que tornam o projeto um dos mais aguardados do gênero sci-fi nos próximos anos.