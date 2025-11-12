2ª temporada de Alien: Earth é confirmada após sucesso da série no FX e Disney+

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Os fãs de Alien: Earth podem comemorar. A segunda temporada da série foi oficialmente confirmada e contará novamente com Noah Hawley no comando. O criador firmou um novo contrato com a Disney e a FX, avaliado em valores de nove dígitos, segundo a Variety. A produção do novo ciclo começará em Londres, em 2026, e deve chegar ao público em 2027, considerando o cronograma atual.

John Landgraf, presidente da FX, celebrou a renovação. Ele destacou a parceria de longa data com Hawley e elogiou seu talento em criar histórias originais e visualmente marcantes. “Mal podemos esperar para começar a trabalhar na próxima temporada de Alien: Earth, além de outros projetos igualmente empolgantes que já estão em desenvolvimento”, disse.

Hawley também expressou entusiasmo com a continuação da série. “A FX sempre apoiou narrativas ousadas e centradas nos personagens. Desde Fargo, me encorajam a correr riscos criativos. Estou animado para continuar explorando o mundo de Alien: Earth com nosso elenco e equipe”, declarou o showrunner.

Um novo olhar sobre o universo de alien

Alien: Earth conquistou os fãs por cumprir a promessa de finalmente trazer o Xenomorfo à Terra, mas situando a trama antes dos eventos de Prometheus e Alien: Covenant. Ambientada em 2120, a história mostra um planeta dominado por cinco megacorporações: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold, em plena Era Corporativa, onde humanos, ciborgues e sintéticos coexistem.

Tudo muda quando a Prodigy Corporation descobre uma tecnologia capaz de criar híbridos — robôs com consciência humana. O primeiro deles, Wendy (interpretada por Sydney Chandler), representa o auge da inovação. Mas a queda de uma nave da Weyland-Yutani em Prodigy City traz à tona o terror: a bordo estão cinco espécies de criaturas extraterrestres, incluindo o temido Xenomorfo.

Com a cidade em colapso, Wendy e seu mentor Kirsh (Timothy Olyphant) enfrentam uma luta desesperada pela sobrevivência, enquanto o caos se espalha entre humanos e máquinas.

O elenco ainda conta com Alex Lawther, Samuel Blenkin, Richa Moorjani, Karen Aldridge, Enzo Cilenti, Amir Boutrous, Michael Smiley e Tanapol Chuksrida.

Com o retorno confirmado e promessas de expandir ainda mais o universo da franquia, a nova temporada de Alien: Earth promete aprofundar o terror, a tensão política e o conflito entre humanidade e tecnologia, temas que tornam o projeto um dos mais aguardados do gênero sci-fi nos próximos anos.