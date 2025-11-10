Todos os filmes e séries originais da Netflix que foram removidos do serviço de streaming
Clique aqui e escute a matéria
A Netflix já é conhecida por atualizar constantemente seu catálogo, mas nos últimos anos houve um aumento notável na remoção de produções originais, surpreendendo muitos assinantes.
Embora sejam chamadas de “original Netflix”, nem todas as produções pertencem à plataforma de forma definitiva, e diversos fatores explicam sua saída: contratos de licenciamento expirados, questões legais, decisões de estúdios ou conteúdo criado com prazo limitado.
Desde 2017, dezenas de filmes e séries originais deixaram o serviço, incluindo produções internacionais e aclamadas. Em alguns casos, a Netflix funcionou apenas como distribuidora temporária, e os direitos retornaram aos estúdios após o período definido. Outras saídas ocorreram por falência de produtoras ou exigências legais em determinadas regiões.
Abaixo, confira a lista completa de originais da Netflix removidos, organizada por ordem de retirada:
- Nick Offerman: Presunto Americano – Removido em dezembro de 2017
- Southcliffe – Removido em julho de 2017
- The Killing (Temporadas 1-4) – Removida em agosto de 2018
- Borgia – Removido em novembro de 2018
- Sem Segunda Chance – Removido em dezembro de 2018
- Pompidou – Removido em abril de 2019
- River (1ª temporada) – Removida em outubro de 2019
- A Queda – Removido em outubro de 2019
- Doug Benson: Doug Dynasty – Removido em dezembro de 2019
- Estocolmo (1ª temporada) – Removida em novembro de 2019
- Call Me Francis – Removido em dezembro de 2019
- História de um clã – Removido em janeiro de 2020
- Juana Inés – Removida em janeiro de 2020
- The Investigator: A British Crime Story – Removido em fevereiro de 2020
- Happy Valley (Temporadas 1-2) – Removida em março de 2020
- Chewing Gum (Temporadas 1-2) – Removida em abril de 2020
- Slasher (Temporadas 1-3) – Removida em abril de 2020
- Case (1ª temporada) – Removida em maio de 2020
- Cannabis – Série de TV francesa – Removida em junho de 2020
- Hotel Beau Séjour – Removido em junho de 2020
- NSU História Alemã X (Série Limitada) – Removido em julho de 2020
- Russell Peters: Notório – Removido em outubro de 2020
- Russell Peters contra o Mundo – Removido em outubro de 2020
- Nobel – Norueguês – Removido em novembro de 2020
- Four Seasons em Havana – Removido em dezembro de 2020
- Merlí – Catalão – Removido em dezembro de 2020
- Pacific Heat (1ª temporada) – Removido em dezembro de 2020
- Blockbuster – Francês – Removido em janeiro de 2021
- Knights of Sidonia – Japonês – Removido em janeiro de 2021
- A 4ª Companhia (2016) – Removido em abril de 2021
- O Pequeno Príncipe – Retirado em maio de 2021
- LEGO Friends: O Poder da Amizade (2016) – Removido em junho de 2021
- LEGO: Friends: Feliz Aniversário para Você! (2017) – Removido em junho de 2021
- Chadwick Boseman: Retrato de um Artista – Retirado em junho de 2021
- Cozinhando em Alta Temperatura – Removido em junho de 2021
- Resgate Pesado: 401 – Removido em junho de 2021
- Magi: A Aventura de Sinbad – Removido em julho de 2021
- A Última Ressaca – Retirado em setembro de 2021
- A Primeira Tentação de Cristo – Removido em setembro de 2021
- The Frozen Dead – Removido em outubro de 2021
- Chelsea Peretti: Uma das Grandes – Removida em setembro de 2021
- Filmes de Natal Que Nos Marcaram – Removido em outubro de 2021
- The Crew – Removido em novembro de 2021
- A História do Cuba Libre – Removida em dezembro de 2021
- Lost & Found Music Studios – Desativado em dezembro de 2021
- The Break – Removido em dezembro de 2021
- Caseiro – Removido em dezembro de 2021
- Retribuição – Removido em janeiro de 2022
- Mercenário – Removido em fevereiro de 2022
- Marrocos: Amor em Tempos de Guerra – Retirado em fevereiro de 2022
- As Crônicas de Frankenstein – Removido em fevereiro de 2022
- 21 Thunder – Removido em março de 2022
- Série Marvel Defenders – Removida em março de 2022, incluindo:
- Demolidor (Temporadas 1-3)
- Jessica Jones (Temporadas 1-3)
- Luke Cage (Temporadas 1-2)
- Punho de Ferro (Temporadas 1-2)
- Os Defensores (Série Limitada)
- O Justiceiro (Temporadas 1-2)
- Trilha sonora (1ª temporada) – Removida em março de 2022
- Curtiz – Removido em março de 2022
- O Chalé (1ª Temporada) – Removido em abril de 2022
- Carlo & Malik (1ª temporada) – Removido em abril de 2022
- Willy e os Guardiões do Lago – Removido em abril de 2022
- Bad Blood (Temporadas 1-2) – Removido em maio de 2022
- Charité e Charité em guerra – removido em junho de 2022
- Man to Man (1ª temporada) – Removida em junho de 2022
- As Casas Mais Extraordinárias do Mundo (Temporadas 1-3) – Removido em julho de 2022
- Droppin’ Cash: Los Angeles – Removido em agosto de 2022
- Gêmeos Macacos – Removidos em agosto de 2022
- QB1: Além das Luzes – Removido em agosto de 2022
- VeggieTales in the House – Removido em agosto de 2022
- Ad Vitam – removido em setembro de 2022
- Justiça – Removido em setembro de 2022
- Bosque de cicutas – Removido em outubro de 2022
- Procurado – Removido em outubro de 2022
- A sentença foi revogada em novembro de 2022
- Um Drink no Inferno – Removido em novembro de 2022
- Se algo acontecer, eu te amo – Removido em novembro de 2022
- O Pátio (Avlu) – Removido em novembro de 2022
- Um Serviço Muito Secreto – Removido em novembro de 2022
- La Niña – removido em novembro de 2022
- Argônio – Removido em novembro de 2022
- Minha Família Feliz – Removido em dezembro de 2022
- Interrupção – Removida em dezembro de 2022
- Preto – Removido em dezembro de 2022
- Minha Família Feliz – Removido em dezembro de 2022
- Yummy Mummies (Temporadas 1-2) – Removido no final de 2022 e janeiro de 2023
- Ladrões da Floresta – Removido em janeiro de 2023
- Sonhos Imperiais – Removido em fevereiro de 2023
- Derren Brown: The Push – Retirado em fevereiro de 2023
- De Volta com o Ex – Removido em fevereiro de 2023
- Bangkok Love Stories: Hey You! – Removido em fevereiro de 2023
- Ladrões da Floresta – Removido em fevereiro de 2023
- À Sombra de Íris – Removido em março de 2023
- Borderliner – Removido em março de 2023
- Bad Guys: Vile City – Removido em março de 2023
- Shtisel – Removido em março de 2023
- The Casketeers – Retirado em março de 2023
- Hotel Instantâneo – Desativado em março de 2023
- Antoine Griezmann: A Construção de uma Lenda – Retirado em março de 2023
- Cuco – Removido em abril de 2023
- Tabula Rasa – removida em abril de 2023
- Turbo FAST – Removido em abril de 2023
- O Show do Sr. Peabody e Sherman – Removido em abril de 2023
- Uncoupled (1ª temporada) – Removida em maio de 2023
- Bordertown (Temporadas 1-3) – Removido em maio de 2023
- Ao vivo (1ª temporada) – Removido em maio de 2023
- A Casa Estranha (2020) – Retirado em maio de 2023
- Mindhorn (2017) – Removido em maio de 2023
- Illang: A Brigada Lobo (2018) – Removido em maio de 2023
- O Caderno de Sara (2018) – Removido em maio de 2023
- Algo na Chuva (1ª Temporada) – Removido em maio de 2023
- Unidade 42 (Temporada 1) – Removida em junho de 2023
- O Chamado do Lobo (2019) – Removido em junho de 2023
- Tudum 2023: Um Evento Global para Fãs (2023) – Removido em junho de 2023
- Wonder Boy (2019) – Removido em junho de 2023
- Kitty Love: Uma Homenagem aos Gatos (2021) – Retirado em junho de 2023
- Popples (Temporadas 1-3) – Removido em julho de 2023
- Baby Ballroom (2018) – Removido em julho de 2023
- VeggieTales in the City (2017) – Removido em setembro de 2023
- Irmãs (1ª temporada) – Removida em setembro de 2023
- A Ascensão das Fênix (2018) – Removido em outubro de 2023
- Kuntilanak (2018) – Removido em outubro de 2023
- Pacto de Sangue (1ª temporada) – Removido em outubro de 2023
- Apaixonados por Acidente (2018) – Removido em outubro de 2023
- O Mundo É Seu (2018) – Removido em novembro de 2023
- Atestado Médico (2 temporadas) – Removido em novembro de 2023
- Viva o Rei Julien (5 temporadas) – Removido em novembro de 2023
- Salve o Rei Julien: Exilado – Removido em novembro de 2023
- Zumbo’s Just Desserts (2019) – Removido em dezembro de 2023
- Turnê Taylor Swift Reputation Stadium (2018) – Removida em dezembro de 2023
- Tempestade de Areia (2016) – Removida em dezembro de 2023
- Vídeos de treinamento da Nike – removidos em dezembro de 2023
- A Fogueira do Destino (1ª Temporada) – Removida em dezembro de 2023
- As Aventuras do Gato de Botas (6 temporadas) – Removida em dezembro de 2023
- Eu Sou Jonas (2019) – Removido em janeiro de 2024
- El Vato (2018) – Retirado em janeiro de 2024
- Quando os Heróis Voam (1ª Temporada) – Removido em janeiro de 2024
- The Square (2014) – Removido em janeiro de 2024
- Jo Pil-ho: A Raiva Desperta (Bad Police) (2018) – Removido em janeiro de 2024
- Viagem à Groenlândia (2016) – Removido em janeiro de 2024
- Gato de Botas no Livro: Preso em um Conto Épico (2017) – Retirado em janeiro de 2024
- Inimigos Próximos (2018) – Removido em janeiro de 2024
- Viagem à Groenlândia (2016) – Removido em janeiro de 2024
- Babylon Berlin (2020) – Removido em fevereiro de 2024
- Bangkok Love Stories: Innocence (2018) – Retirado em fevereiro de 2024
- Os Assassinatos de Valhalla (2020) – Removido em março de 2024
- Burn Out (2017) – Removido em março de 2024
- Ultravioleta (2017) – Removido em março de 2024
- Celebridade secreta do RuPaul’s Drag Race – Removido em abril de 2024
- Dia de jogo: Por dentro do FC Barcelona – Removido em abril de 2024
- Vida Escolar (2019) – Removido em abril de 2024
- Win It All (2017) – Removido em abril de 2024
- Medici (Temporadas 1-3) – Removido em maio de 2024
- Munafik 2 (2018) – Removido em maio de 2024
- DreamWorks Home: Para as Festas de Fim de Ano (2017) – Removido em maio de 2024
- Dying to Tell (2018) – Removido em maio de 2024
- Chris Distefano: Speshy Weshy (2022) – Removido em maio de 2024
- Laerte-se (2017) – Removido em maio de 2024
- Black Spot (Temporadas 1-2) – Removido em junho de 2024
- Paul Virzi: Internações Noturnas (2022) – Removido em junho de 2024
- Marlon (Temporadas 1-2) – Removido em junho de 2024
- Rock My Heart (2019) – Removido em junho de 2024
- Nike Training Club Series – Descontinuado em julho de 2024
- Amor não correspondido (2019) – Removido em julho de 2024
- Whitney Cummings: Piadas (2022) – Removido em julho de 2024
- Dinotrux: Supercharged (Temporadas 1-2) – Removido em agosto de 2024
- The Alienist (Temporadas 1-2) – Removido em agosto de 2024
- Perfume (1ª temporada) – Removido em agosto de 2024
- Catedral do Mar – Removida em setembro de 2024
- Cuties – Removido em setembro de 2024
- Armadilha do Dinheiro – Removida em setembro de 2024
- Sam Morril: Same Time Tomorrow (2022) – Retirado em setembro de 2024
- Fortaleza de Xangai (2019) – Removida em setembro de 2024
- Glitter Force e Glitter Force Doki Doki – Removidos em novembro de 2024
- Paradise Beach (2019) – Removido em novembro de 2024
- Guerreiro (2018) – Removido em novembro de 2024
- A Noite dos Doze Anos (2018) – Removido em dezembro de 2024
- Vamos Dançar – Removido em dezembro de 2024
- O Príncipe do Tênis ~ Match! Tennis Juniors ~ (2019) – Removido em dezembro de 2024
- Remoção de Especiais Interativos da Netflix – Removidos em dezembro e janeiro de 2025
- Buddy Thunderstruck: A Pilha de Talvez (2017)
- Stretch Armstrong: A Fuga (2018)
- Capitão Cueca: Escolha Épica (2020)
- O Poderoso Chefinho: Pegue Esse Bebê! (2020)
- Carmen Sandiego: Roubar ou não roubar (2020)
- Spirit Riding Free: Uma Aventura a Cavalo (2020)
- Animais à Solta: Um Filme de Você Contra a Natureza (2021)
- Escape The Undertaker (2021)
- Headspace: Descontraia a sua mente (2021)
- A Busca Definitiva de Johnny Test pelo Bolo de Carne Perfeito (2021)
- Os Últimos Garotos da Terra: Feliz Apocalipse para Você (2021)
- Jurassic World: Acampamento Jurássico: Aventura Oculta (2022)
- Barbie Epic Road Trip (2022)
- Ladrão de Gatos (2022)
- Trivia Quest (2022)
- Triviaverse (2022)
- Escolha o Amor (2023)
- Você vs. Selvagem: Nocaute (2021)
- Perdemos Nosso Humano (2023)
- Ranveer vs. Selvagem com Bear Grylls (2022)
- Você vs. Selvagem (2019)
Fonte: What’s on Netflix
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br