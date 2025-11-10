Todos os filmes e séries originais da Netflix que foram removidos do serviço de streaming

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix já é conhecida por atualizar constantemente seu catálogo, mas nos últimos anos houve um aumento notável na remoção de produções originais, surpreendendo muitos assinantes.

Embora sejam chamadas de “original Netflix”, nem todas as produções pertencem à plataforma de forma definitiva, e diversos fatores explicam sua saída: contratos de licenciamento expirados, questões legais, decisões de estúdios ou conteúdo criado com prazo limitado.

Desde 2017, dezenas de filmes e séries originais deixaram o serviço, incluindo produções internacionais e aclamadas. Em alguns casos, a Netflix funcionou apenas como distribuidora temporária, e os direitos retornaram aos estúdios após o período definido. Outras saídas ocorreram por falência de produtoras ou exigências legais em determinadas regiões.

Abaixo, confira a lista completa de originais da Netflix removidos, organizada por ordem de retirada:

Nick Offerman: Presunto Americano – Removido em dezembro de 2017

Southcliffe – Removido em julho de 2017

The Killing (Temporadas 1-4) – Removida em agosto de 2018

Borgia – Removido em novembro de 2018

Sem Segunda Chance – Removido em dezembro de 2018

Pompidou – Removido em abril de 2019

River (1ª temporada) – Removida em outubro de 2019

A Queda – Removido em outubro de 2019

Doug Benson: Doug Dynasty – Removido em dezembro de 2019

Estocolmo (1ª temporada) – Removida em novembro de 2019

Call Me Francis – Removido em dezembro de 2019

História de um clã – Removido em janeiro de 2020

Juana Inés – Removida em janeiro de 2020

The Investigator: A British Crime Story – Removido em fevereiro de 2020

Happy Valley (Temporadas 1-2) – Removida em março de 2020

Chewing Gum (Temporadas 1-2) – Removida em abril de 2020

Slasher (Temporadas 1-3) – Removida em abril de 2020

Case (1ª temporada) – Removida em maio de 2020

Cannabis – Série de TV francesa – Removida em junho de 2020

Hotel Beau Séjour – Removido em junho de 2020

NSU História Alemã X (Série Limitada) – Removido em julho de 2020

Russell Peters: Notório – Removido em outubro de 2020

Russell Peters contra o Mundo – Removido em outubro de 2020

Nobel – Norueguês – Removido em novembro de 2020

Four Seasons em Havana – Removido em dezembro de 2020

Merlí – Catalão – Removido em dezembro de 2020

Pacific Heat (1ª temporada) – Removido em dezembro de 2020

Blockbuster – Francês – Removido em janeiro de 2021

Knights of Sidonia – Japonês – Removido em janeiro de 2021

A 4ª Companhia (2016) – Removido em abril de 2021

O Pequeno Príncipe – Retirado em maio de 2021

LEGO Friends: O Poder da Amizade (2016) – Removido em junho de 2021

LEGO: Friends: Feliz Aniversário para Você! (2017) – Removido em junho de 2021

Chadwick Boseman: Retrato de um Artista – Retirado em junho de 2021

Cozinhando em Alta Temperatura – Removido em junho de 2021

Resgate Pesado: 401 – Removido em junho de 2021

Magi: A Aventura de Sinbad – Removido em julho de 2021

A Última Ressaca – Retirado em setembro de 2021

A Primeira Tentação de Cristo – Removido em setembro de 2021

The Frozen Dead – Removido em outubro de 2021

Chelsea Peretti: Uma das Grandes – Removida em setembro de 2021

Filmes de Natal Que Nos Marcaram – Removido em outubro de 2021

The Crew – Removido em novembro de 2021

A História do Cuba Libre – Removida em dezembro de 2021

Lost & Found Music Studios – Desativado em dezembro de 2021

The Break – Removido em dezembro de 2021

Caseiro – Removido em dezembro de 2021

Retribuição – Removido em janeiro de 2022

Mercenário – Removido em fevereiro de 2022

Marrocos: Amor em Tempos de Guerra – Retirado em fevereiro de 2022

As Crônicas de Frankenstein – Removido em fevereiro de 2022

21 Thunder – Removido em março de 2022

Série Marvel Defenders – Removida em março de 2022, incluindo:

Demolidor (Temporadas 1-3)

Jessica Jones (Temporadas 1-3)

Luke Cage (Temporadas 1-2)

Punho de Ferro (Temporadas 1-2)

Os Defensores (Série Limitada)

O Justiceiro (Temporadas 1-2)

Trilha sonora (1ª temporada) – Removida em março de 2022

Curtiz – Removido em março de 2022

O Chalé (1ª Temporada) – Removido em abril de 2022

Carlo & Malik (1ª temporada) – Removido em abril de 2022

Willy e os Guardiões do Lago – Removido em abril de 2022

Bad Blood (Temporadas 1-2) – Removido em maio de 2022

Charité e Charité em guerra – removido em junho de 2022

Man to Man (1ª temporada) – Removida em junho de 2022

As Casas Mais Extraordinárias do Mundo (Temporadas 1-3) – Removido em julho de 2022

Droppin’ Cash: Los Angeles – Removido em agosto de 2022

Gêmeos Macacos – Removidos em agosto de 2022

QB1: Além das Luzes – Removido em agosto de 2022

VeggieTales in the House – Removido em agosto de 2022

Ad Vitam – removido em setembro de 2022

Justiça – Removido em setembro de 2022

Bosque de cicutas – Removido em outubro de 2022

Procurado – Removido em outubro de 2022

A sentença foi revogada em novembro de 2022

Um Drink no Inferno – Removido em novembro de 2022

Se algo acontecer, eu te amo – Removido em novembro de 2022

O Pátio (Avlu) – Removido em novembro de 2022

Um Serviço Muito Secreto – Removido em novembro de 2022

La Niña – removido em novembro de 2022

Argônio – Removido em novembro de 2022

Minha Família Feliz – Removido em dezembro de 2022

Interrupção – Removida em dezembro de 2022

Preto – Removido em dezembro de 2022

Minha Família Feliz – Removido em dezembro de 2022

Yummy Mummies (Temporadas 1-2) – Removido no final de 2022 e janeiro de 2023

Ladrões da Floresta – Removido em janeiro de 2023

Sonhos Imperiais – Removido em fevereiro de 2023

Derren Brown: The Push – Retirado em fevereiro de 2023

De Volta com o Ex – Removido em fevereiro de 2023

Bangkok Love Stories: Hey You! – Removido em fevereiro de 2023

Ladrões da Floresta – Removido em fevereiro de 2023

À Sombra de Íris – Removido em março de 2023

Borderliner – Removido em março de 2023

Bad Guys: Vile City – Removido em março de 2023

Shtisel – Removido em março de 2023

The Casketeers – Retirado em março de 2023

Hotel Instantâneo – Desativado em março de 2023

Antoine Griezmann: A Construção de uma Lenda – Retirado em março de 2023

Cuco – Removido em abril de 2023

Tabula Rasa – removida em abril de 2023

Turbo FAST – Removido em abril de 2023

O Show do Sr. Peabody e Sherman – Removido em abril de 2023

Uncoupled (1ª temporada) – Removida em maio de 2023

Bordertown (Temporadas 1-3) – Removido em maio de 2023

Ao vivo (1ª temporada) – Removido em maio de 2023

A Casa Estranha (2020) – Retirado em maio de 2023

Mindhorn (2017) – Removido em maio de 2023

Illang: A Brigada Lobo (2018) – Removido em maio de 2023

O Caderno de Sara (2018) – Removido em maio de 2023

Algo na Chuva (1ª Temporada) – Removido em maio de 2023

Unidade 42 (Temporada 1) – Removida em junho de 2023

O Chamado do Lobo (2019) – Removido em junho de 2023

Tudum 2023: Um Evento Global para Fãs (2023) – Removido em junho de 2023

Wonder Boy (2019) – Removido em junho de 2023

Kitty Love: Uma Homenagem aos Gatos (2021) – Retirado em junho de 2023

Popples (Temporadas 1-3) – Removido em julho de 2023

Baby Ballroom (2018) – Removido em julho de 2023

VeggieTales in the City (2017) – Removido em setembro de 2023

Irmãs (1ª temporada) – Removida em setembro de 2023

A Ascensão das Fênix (2018) – Removido em outubro de 2023

Kuntilanak (2018) – Removido em outubro de 2023

Pacto de Sangue (1ª temporada) – Removido em outubro de 2023

Apaixonados por Acidente (2018) – Removido em outubro de 2023

O Mundo É Seu (2018) – Removido em novembro de 2023

Atestado Médico (2 temporadas) – Removido em novembro de 2023

Viva o Rei Julien (5 temporadas) – Removido em novembro de 2023

Salve o Rei Julien: Exilado – Removido em novembro de 2023

Zumbo’s Just Desserts (2019) – Removido em dezembro de 2023

Turnê Taylor Swift Reputation Stadium (2018) – Removida em dezembro de 2023

Tempestade de Areia (2016) – Removida em dezembro de 2023

Vídeos de treinamento da Nike – removidos em dezembro de 2023

A Fogueira do Destino (1ª Temporada) – Removida em dezembro de 2023

As Aventuras do Gato de Botas (6 temporadas) – Removida em dezembro de 2023

Eu Sou Jonas (2019) – Removido em janeiro de 2024

El Vato (2018) – Retirado em janeiro de 2024

Quando os Heróis Voam (1ª Temporada) – Removido em janeiro de 2024

The Square (2014) – Removido em janeiro de 2024

Jo Pil-ho: A Raiva Desperta (Bad Police) (2018) – Removido em janeiro de 2024

Viagem à Groenlândia (2016) – Removido em janeiro de 2024

Gato de Botas no Livro: Preso em um Conto Épico (2017) – Retirado em janeiro de 2024

Inimigos Próximos (2018) – Removido em janeiro de 2024

Viagem à Groenlândia (2016) – Removido em janeiro de 2024

Babylon Berlin (2020) – Removido em fevereiro de 2024

Bangkok Love Stories: Innocence (2018) – Retirado em fevereiro de 2024

Os Assassinatos de Valhalla (2020) – Removido em março de 2024

Burn Out (2017) – Removido em março de 2024

Ultravioleta (2017) – Removido em março de 2024

Celebridade secreta do RuPaul’s Drag Race – Removido em abril de 2024

Dia de jogo: Por dentro do FC Barcelona – Removido em abril de 2024

Vida Escolar (2019) – Removido em abril de 2024

Win It All (2017) – Removido em abril de 2024

Medici (Temporadas 1-3) – Removido em maio de 2024

Munafik 2 (2018) – Removido em maio de 2024

DreamWorks Home: Para as Festas de Fim de Ano (2017) – Removido em maio de 2024

Dying to Tell (2018) – Removido em maio de 2024

Chris Distefano: Speshy Weshy (2022) – Removido em maio de 2024

Laerte-se (2017) – Removido em maio de 2024

Black Spot (Temporadas 1-2) – Removido em junho de 2024

Paul Virzi: Internações Noturnas (2022) – Removido em junho de 2024

Marlon (Temporadas 1-2) – Removido em junho de 2024

Rock My Heart (2019) – Removido em junho de 2024

Nike Training Club Series – Descontinuado em julho de 2024

Amor não correspondido (2019) – Removido em julho de 2024

Whitney Cummings: Piadas (2022) – Removido em julho de 2024

Dinotrux: Supercharged (Temporadas 1-2) – Removido em agosto de 2024

The Alienist (Temporadas 1-2) – Removido em agosto de 2024

Perfume (1ª temporada) – Removido em agosto de 2024

Catedral do Mar – Removida em setembro de 2024

Cuties – Removido em setembro de 2024

Armadilha do Dinheiro – Removida em setembro de 2024

Sam Morril: Same Time Tomorrow (2022) – Retirado em setembro de 2024

Fortaleza de Xangai (2019) – Removida em setembro de 2024

Glitter Force e Glitter Force Doki Doki – Removidos em novembro de 2024

Paradise Beach (2019) – Removido em novembro de 2024

Guerreiro (2018) – Removido em novembro de 2024

A Noite dos Doze Anos (2018) – Removido em dezembro de 2024

Vamos Dançar – Removido em dezembro de 2024

O Príncipe do Tênis ~ Match! Tennis Juniors ~ (2019) – Removido em dezembro de 2024

Remoção de Especiais Interativos da Netflix – Removidos em dezembro e janeiro de 2025

Buddy Thunderstruck: A Pilha de Talvez (2017)

Stretch Armstrong: A Fuga (2018)

Capitão Cueca: Escolha Épica (2020)

O Poderoso Chefinho: Pegue Esse Bebê! (2020)

Carmen Sandiego: Roubar ou não roubar (2020)

Spirit Riding Free: Uma Aventura a Cavalo (2020)

Animais à Solta: Um Filme de Você Contra a Natureza (2021)

Escape The Undertaker (2021)

Headspace: Descontraia a sua mente (2021)

A Busca Definitiva de Johnny Test pelo Bolo de Carne Perfeito (2021)

Os Últimos Garotos da Terra: Feliz Apocalipse para Você (2021)

Jurassic World: Acampamento Jurássico: Aventura Oculta (2022)

Barbie Epic Road Trip (2022)

Ladrão de Gatos (2022)

Trivia Quest (2022)

Triviaverse (2022)

Escolha o Amor (2023)

Você vs. Selvagem: Nocaute (2021)

Perdemos Nosso Humano (2023)

Ranveer vs. Selvagem com Bear Grylls (2022)

Você vs. Selvagem (2019)

Fonte: What’s on Netflix

