Pluribus, nova série de Vince Gilligan, reúne astros de Breaking Bad em novo teaser promocional
Clique aqui e escute a matéria
A série Pluribus, criação do vencedor do Emmy Vince Gilligan, ganhou um teaser emocionante que trouxe de volta nomes icônicos de Breaking Bad, como Bryan Cranston, Aaron Paul e Bob Odenkirk. Além deles, atores de Better Call Saul, outra produção de Gilligan, também aparecem, incluindo Patrick Fabian, prometendo uma trama cheia de conexões para os fãs.
Estrelada por Rhea Seehorn, indicada duas vezes ao Emmy por sua atuação em Better Call Saul, a série dramática de nove episódios estreou seus dois primeiros capítulos em 7 de novembro de 2025, com novos episódios sendo lançados todas as sextas-feiras até 26 de dezembro. O elenco principal ainda conta com Karolina Wydra (Sneaky Pete) e Carlos-Manuel Vesga (O Sequestro do Voo 601), enquanto participações especiais incluem Miriam Shor (American Fiction) e Samba Schutte (Our Flag Means Death).
Produzida pela Sony Pictures Television, Pluribus tem como produtores executivos Vince Gilligan, Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski e Jeff Frost, com Jenn Carroll e Trina Siopy atuando como coprodutoras executivas. A série promete combinar a tensão dramática característica de Gilligan com novos personagens e histórias originais.
Com estreia já em andamento, Pluribus é um prato cheio para os fãs das obras de Gilligan, oferecendo suspense, atuações de alto nível e o charme de rever rostos conhecidos enquanto a narrativa se desenrola de forma envolvente ao longo de nove semanas.