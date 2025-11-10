Netflix conclui filmagens da 3ª temporada de Avatar: O Último Mestre do Ar e divulga foto do elenco reunido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix anunciou que as filmagens da terceira temporada de Avatar: O Último Mestre do Ar foram concluídas. Em publicação nas redes sociais, o streaming compartilhou uma foto do elenco reunido e escreveu: “LIGARAM NO MODO AVATAR! As gravações da 3ª temporada de Avatar: O Último Mestre do Ar terminaram, e a 2ª estreia em breve.” A mensagem gerou grande entusiasmo entre os fãs, que acompanham a adaptação live-action da amada animação.

A série acompanha Aang (Gordon Cormier), uma criança destinada a dominar os quatro elementos — Água, Terra, Fogo e Ar — e restaurar o equilíbrio em um mundo fantástico. O elenco também conta com Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee, Daniel Dae Kim e Elizabeth Yu, além de novos nomes anunciados para a segunda temporada, como Madison Hu, Dolly De Leon, Lily Gao, Terry Chen, Jon Jon Briones, Dichen Lachman e Tantoo Cardinal.

Inspirada na animação Avatar: A Lenda de Aang (2005-2008), a série retomou a história do jovem dobrador de elementos, que mais tarde ganhou continuação em Avatar: A Lenda de Korra (2012-2014). A primeira temporada da adaptação live-action já está disponível na Netflix, recebendo boas avaliações de críticos e fãs da obra original.

A Netflix já confirmou a renovação para a segunda e terceira temporadas, mas ainda não divulgou a data de estreia dos novos episódios. A expectativa é grande, e os fãs aguardam ansiosos para acompanhar o desenrolar da jornada de Aang e seus amigos, prometendo muita aventura, magia e ação.