Por Redação - Observatório da TV Publicado em 10/11/2025 às 8:58
Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Neste domingo (09), às 00h20, no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme Jackie Brown.

Ficha Técnica:

Jackie Brown

Título Original: Jackie Brown

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 1997

Diretor: Quentin Tarantino

Elenco: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Robert DeNiro

Classe: Crime

Sinopse:

Comissária de bordo que trafica dinheiro a mando de um vendedor de armas recebe proposta de dois policiais para que ela entregue o bandido.

