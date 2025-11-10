fechar
3 séries inspiradas em fatos reais para assistir no Disney+

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 10/11/2025 às 7:11
O Disney+ oferece diversas séries baseadas em fatos reais, trazendo histórias marcantes e impactantes. Se você gosta de tramas intensas e baseadas em eventos verídicos, confira três produções imperdíveis disponíveis na plataforma.

1. The Dropout (2022)

A série conta a história de Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos. Ela prometia revolucionar a medicina com um exame de sangue inovador, mas tudo não passava de uma farsa. Amanda Seyfried interpreta a protagonista, mostrando sua ascensão e queda no Vale do Silício. “The Dropout” venceu um Emmy e tem um elenco de peso, incluindo Naveen Andrews e William H. Macy.

2. Dopesick (2021)

Dopesick aborda a crise dos opioides nos EUA. A trama acompanha um médico, interpretado por Michael Keaton, que percebe um aumento alarmante de pacientes viciados. Enquanto investiga, ele descobre uma conspiração de uma grande farmacêutica. A série também segue a história de uma jovem operária que se torna dependente após um acidente. O elenco inclui Rosario Dawson e Peter Sarsgaard.

3. Em Nome do Céu (2022)

Andrew Garfield interpreta o detetive Jeb Pyre, que investiga o brutal assassinato de uma mulher e sua filha. Durante o caso, ele descobre ligações com a igreja local, abalando sua fé. Baseada em um crime real de 1984, a série mostra a tensão e os segredos por trás da comunidade religiosa. O elenco conta com Daisy Edgar-Jones e Sam Worthington.

